Elf kommen, 14 gehen - Großer Umbruch beim Duisburger SV 1900 FuPa-Wintercheck: Philipp Seefeld, Sportvorstand des DSV 1900, hat nur den Klassenerhalt im Blick.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal blickt Philipp Seefeld auf eine sportlich herausfordernde Hinserie beim Duisburger SV 1900 zurück. In der Winterpause hat er gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Michele Mastrolonardo den Kader komplett umgekrempelt.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft? Philipp Seefeld: Generell kann und möchte ich unsere Leistungen erst ab dem 28.10.2022 bewerten, da wir als neues Funktionsteam erst ab dort übernommen haben. Für uns begann es mit dem 2:1-Erfolg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Sterkrade 72 sehr gut. Die Jungs haben eine ordentliche Leistung gezeigt und wir wollten diese Euphorie zwingend mit in die nächsten Spiele nehmen. Dies ist uns nicht einfach nur "nicht gelungen", sondern es folgten die schlimmsten drei Wochen, die wir als Fußballer und Funktionäre jemals erleben mussten. Neben einer desolaten Vorstellung gegen den DFV 08 (0:8-Niederlage), folgten zwei nicht weniger katastrophale Niederlagen gegen direkte Konkurrenten (Klosterhardt II und Buschhausen). Somit war der Effekt eines Trainerwechsels schnell verpufft und auch wir als Funktionsteam standen erstmal frustriert dar. Uns war natürlich klar, dass die Aufgabe, die wir übernommen hatten, nicht einfach war, aber so etwas hat auch von uns noch keiner erlebt. Umso erfreulicher waren dann die zwei Spiele gegen den SC Oberhausen (0:0) und SW Alstaden (3:2). Hier haben unsere Trainer wirklich nochmal alle Kräfte mobilisiert und auch die Jungs haben gezeigt, dass sie es doch können. Ich hoffe nun natürlich, dass wir diese Leistungen, auch mit einem deutlich veränderten Kader, bestätigen können und schnellstmöglich die Abstiegsregion verlassen können.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Seefeld: Mir fällt es immer schwer, einzelne Spieler besonders hervorzuheben. Ich denke bei den Siegen gegen Alstaden und Sterkrade habe alle einen wirklich guten Job gemacht, bei den Niederlagen gegen Buschausen und DFV 08 aber auch alle gemeinsam versagt. Wenn man einen Spieler jedoch trotzdem ein bisschen hervorheben kann, ist das unser Torwart Jann Singh. Er spielt seine erste Seniorensaison und wurde ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Diese Aufgabe hat er aber mit Bravour erledigt und gerade gegen Alstaden war er einer der Eckpfeiler für den wichtigen Sieg.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Seefeld: Positiv kann ich definitiv das letzte Hinrundenspiel gegen Alstaden anmerken. Eine kämpferisch überragende Leistung und noch viel wichtiger, ein durchweg positiver Kollektiverfolg. Negativ, wie bereits erwähnt, die 0:8-Derbyniederlage gegen den DFV 08. Auch wenn 08 natürlich eine überragende Qualität auf dem Platz hat, kann und darf man sich so in einem Derby nicht verkaufen. Wir haben alles vermissen lassen, was den Fußball ausmacht. Ich habe mich wirklich geschämt, bin ein paar Tage kaum an mein Telefon gegangen und keiner von uns wusste so wirklich, wie man das wieder gerade biegen kann.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Seefeld: Ich hoffe, dass wir schnellstmöglich da unten rauskommen und eine vernünftige Rückrunde spielen. Das sind wir dem Verein und vor allem den Zuschauern einfach schuldig. Diesem Ziel ist auch erstmal alles untergeordnet, da ein Abstieg für die Zukunft und den Verein eine absolute Katastrophe wäre. Jedoch muss ich auch sagen, dass ich absolut davon überzeugt bin, dass wir nun auch die dafür erforderliche Qualität im Kader haben und ich mir sicher bin, dass wir unser Ziel erreichen werden. Nichtsdestotrotz beginnt für Michele und mich spätestens ab Februar auch schon wieder die Planung für die kommende Saison. Wir wollen nun auf diesem Kader aufbauen und ab nächster Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches