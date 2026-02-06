Elf Fragen, elf Antworten: Von der Bundesliga auf den Amateurplatz

– Foto: Marian Stanienda

Um die Winterpause weiter kurzweilig zu gestalten, setzen wir unsere Serie „Elf Fragen, elf Antworten“ fort. In dieser Ausgabe haben wir mit Moritz Hartmann (39) vom SV Rhenania Bessenich gesprochen. Der Kapitän der Bezirksliga-Mannschaft bringt nicht nur Führungsqualitäten mit, sondern auch eine beeindruckende Profi-Vergangenheit.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Ganz klar: Zecke Neuendorf. Ein Typ, der auf und neben dem Platz immer für Überraschungen gut war.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Ein Sprint im Spiel gegen RB Leipzig, bei dem ich mich verletzt habe und anschließend über ein halbes Jahr ausgefallen bin.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Die Spiele gegen Bayern München – gerade als Stürmer sind solche Duelle etwas ganz Besonderes.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Pascal Groß – ein überragender Fußballer mit außergewöhnlichem Spielverständnis.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Harry Kane.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Gegen den SV Nierfeld.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Da gibt es zwei: Ralph Hasenhüttl und Can Celik.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Ganz klar: Amateurplatz.

Was ist deine größte Fußballmacke oder dein Ritual vor dem Spiel?

Ich höre immer Musik, um mich auf das Spiel einzustimmen.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Die Premier League schaue ich am liebsten.

Moritz Hartmann ist 39 Jahre alt und spielt seit 2020 für den SV Rhenania Bessenich in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3, wo das Team nach 15 Spieltagen mit 20 Punkten auf Rang zehn steht. Hartmann ist Kapitän der Mannschaft und zeigte auch in dieser Saison seine außergewöhnliche Qualität: In nur vier Einsätzen erzielte er acht Tore. Seit Oktober pausiert der Angreifer jedoch aufgrund eines Kreuzbandrisses – bemerkenswert dabei: In dem Spiel, in dem er sich verletzte, traf er sogar noch zweimal mit dem Riss. Vor seiner Zeit in Bessenich war Hartmann mehr als zehn Jahre im Profifußball aktiv. Mit dem FC Ingolstadt durchlief er die 3. Liga, 2. Bundesliga und die Bundesliga. In der Spielzeit 2015/16 erzielte er sogar zwölf Tore in 30 Bundesliga-Partien und traf unter anderem gegen Bayern München und Bayer 04 Leverkusen. Nach seiner Zeit bei Ingolstadt folgten Stationen bei Fortuna Köln (3. Liga) und den Kickers Offenbach (Regionalliga), ehe er seine Erfahrung in den Amateurfußball einbrachte.