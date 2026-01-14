Elf Fragen, elf Antworten (9): Mit dem HSV durch Dick und Dünn

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. In der neunte Ausgabe haben wir bei Lucas Sturmberg (28) vom Heiligenhauser SV nachgehört.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Marvin Liebschner. Er hat es immer verstanden, mit seiner Art gute Laune auf und neben dem Platz zu verbreiten.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Ein Eigentor gegen den FC Pesch, das ich in absoluter Stürmermanier sicher im eigenen Tor versenkt habe.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Auch wenn wir fußballerisch an dem Tag nicht geglänzt haben, war es das Spiel 2018 in Köln-Poll, in dem wir den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht haben.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

In der Jugend war es Jasper Löffelsend, der es später in die MLS geschafft hat. Im Seniorenbereich ist es Lucas Musculus. Nennen muss ich aber auch Alexander Röger, der in Sachen Mentalität und Leidenschaft herausragend war.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Harry Kane schaue ich aktuell am liebsten zu.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Es gibt nicht den einen Gegner, aber sehr kleine Plätze gefallen mir nicht so – zum Beispiel in Biesfeld.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Giovanni Bernardo, der mir in meinen ersten Seniorenjahren viel Vertrauen geschenkt und mich weiterentwickelt hat. Mit ihm sind wir schließlich auch aufgestiegen.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Stadion.

Was ist deine größte Fußballmacke oder Ritual vor dem Spiel?

Mein einziges echtes Ritual ist vermutlich gar nicht so selten: Schienbeinschoner, Stutzen und Fußballschuhe ziehe ich immer erst rechts und dann links an.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Ich schaue fast ausschließlich die Bundesliga, selten noch ein paar Highlights aus der Premier League.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

Der hat mal höher gespielt!

🗣️ Lucas Sturmberg ist Kapitän des Heiligenhauser SV und lief bereits in der U19 für den Klub aus dem Kreis Berg auf. Der Weg des heute 28-Jährigen führte zwischenzeitlich bis in die Landesliga, ehe es bis in die Kreisliga A nach unten ging. In der vergangenen Saison feierte der Defensivspezialist mit dem HSV die Meisterschaft in der Kreisliga A Berg und damit nach drei Jahren Abstinenz die Rückkehr in die Bezirksliga.