Elf Fragen, elf Antworten (9): Der Kultspieler der DJK Vornbach

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im neunten Teil haben wir Daniel Fuchs (28) von der DJK Vornbach auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Quirin Bruckbauer. Egal ob Spiel oder Training - er geht mit 100 Prozent in jeden Zweikampf. Man kann sich darauf einstellen, dass das oft richtig weh tun kann und viele von uns scheuen daher die Duelle gegen ihn.

Was war das bisherige Highlight-Spieler deiner Laufbahn?

Das Relegationsspiel zur Bezirksliga im Mai 2022 gegen den TV Freyung. Als Vizemeister der Kreisliga Passau schafften wir vor über 1.200 Zuschauern mit 3:1 den Aufstieg und ließen uns dabei auch von einem 0:1-Pausenrückstand nicht aus dem Konzept bringen.





Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Die Entwicklung von Marco Pledl finde ich bemerkenswert.







Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Spanien.







Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Unangenehme Auswärtsspiele waren es meist in Schöfweg und Oberpolling. Ich würde deshalb jedoch nicht sagen, dass ich gegen diese Vereine nicht gerne gespielt habe.







Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.







Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Norbert und Joe Ruhhammer. Norbert hat mich ab der F-Jugend in fast jedem Jahrgang trainiert und maßgebend geprägt. Später habe ich unter Joe dann im taktisch Bereich noch viel dazugelernt. Generell bin ich aber allen meinen bisherigen Trainern dankbar, weil ich bei jedem Dinge für meine Entwicklung mitnehmen konnte.







Was hältst du vom VAR?

Grundsätzlich gut, die Umsetzung könnte aber noch verbessert werden. Ein Challenge-System wie beim Tennis wäre interessant, dann würde nicht jede Entscheidung minutenlang überprüft werden.







Zur Person:

Daniel Fuchs ist die personifizierte DJK Vornbach, denn der technisch beschlagene Linksfuß hat noch nie das Trikot eines anderen Klubs getragen. Mit seinem Heimatverein feierte der Mittelfeldmann schon drei Aufstiege und ist maßgeblich an der positiven Entwicklung des Dorfklubs beteiligt.



