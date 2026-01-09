Elf Fragen, elf Antworten (8): Torschützenkönig zur Winterpause

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. In Teil 8 haben wir Maik Stollenwerk (31) der Germania Eicherscheid auf den Zahn gefühlt.

Maximilian Hentschel. Max war ein super Fußballer und ein noch besserer Mensch, der leider viel zu früh verstorben ist. Ob in der Kabine Regionalliga-Level getanzt wurde oder es im Trainingslager von der Disco direkt zum Morgenlauf ging. Mit Max hatte man immer was zu lachen, und wir behalten ihn alle mit einem Lächeln in Gedanken.

2. Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

3. Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Das muss unser letztes Bezirksliga-Spiel mit dem TuS Schmidt gegen Viktoria Frechen gewesen sein. Wir kamen direkt von unserer Abschlusstour aus dem Dorf Münsterland zum Sportplatz, da wir ohnehin schon abgestiegen waren. Beide Mannschaften tanzten schon vor dem Spiel zu Hulapalu in der Heimkabine, und nach 6 Minuten lagen wir auch noch 2:0 vorne und fingen beim Torjubel alle an zu lachen. Am Ende haben wir verloren, doch das Spiel bleibt unvergessen.

4. Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen?

Da gibt es bestimmt den ein oder anderen verschossenen Elfmeter oder eine vergebene Chance. Aber das gehört alles zum Spiel.

5. Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Mit einigen davon spiele ich sicher gerade zusammen. Es ist schwer, dort jemanden rauszupicken. Die richtige Mischung macht’s.

6. Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Ich bewundere Harry Kane. Er liefert in jeder Phase seiner Karriere, auch wenn Titel fehlten. Ein Spieler mit vielen Top-Qualitäten.

7. Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Kein spezieller Verein, sondern generell unfaire oder unsportliche Mannschaften/Gegner. Dass man im Zweikampf schon mal über das Ziel hinausschießt, passiert, und gute Zweikämpfe machen auch richtig Bock. Aber am Ende sollte man sich die Hand geben und in die Augen schauen können.

8. Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Unser Coach Sandro Bergs. Die Ideen und das Engagement sind einzigartig. Bei ihm nimmt man fast jede Woche etwas Neues mit.

9. Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Definitiv der Amateurplatz. Die Jungs, die ihre Dorfvereine am Leben halten, sollten immer unterstützt werden.

10. Was ist deine größte Fußballmacke oder Ritual vor dem Spiel?

Vor dem Spiel geht‘s beim Mittagessen zu meinen Eltern, wo mein Vater und ich uns schon vorab zum Spiel austauschen. In meiner ganzen Laufbahn hat er keine 10 Spiele von mir verpasst. Absolute Legende, der Mann!

11. Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Außer der Bundesliga und der Champions League komme ich selten dazu, Spiele zu schauen.

12. Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

Wenn der Zug kommt, sollte man von den Gleisen gehen.

Zur Saison 2024/25 wechselt Maik Stollenwerk zur Germania Eicherscheid und konnte bereits in seiner ersten Saison als klassischer Knipser für den Bezirksligisten auf dem Platz stehen. Vor seinem Wechsel spielte er sein ganzes Leben für seinen Dorfverein Schmidt, Kreis Düren.