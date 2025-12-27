Elf Fragen, elf Antworten (8): Der Ausnahmetorhüter des 1. FC Passau

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im achten Teil haben wir Paul Burgmeier (23) vom 1. FC Passau auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Nico Becher. Ein unfassbar schneller Stürmer, der sich immer voll reinhaut. Das hat zu dem ein oder anderen harten Zusammenprall geführt, bei dem man sich um ihn sorgen musste. Außerhalb vom Platz ist er ein guter Kerl, den ich als sehr entspannt mit spirituellen Ansichten bezeichnen würde. So weit ich weiß, leitet er mittlerweile Retreats in Costa Rica.

Was war das bisherige Highlight-Spieler deiner Laufbahn?

Das Saisonfinale 2023/2024 der Bezirksliga Ost. Mit dem Sieg beim TSV Regen konnten wir den SV Hutthurm noch überholen und wurden Meister. Ein unfassbar emotionaler Tag.





Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Philipp Roos, der ein Wahnsinns Kicker ist. Auch nachdem er seine aktive Karriere zwischenzeitlich beendet hat, kam er immer wieder mal zu uns ins Training und man hat auf Anhieb seine Qualitäten gesehen. Seine Schüsse gehören zu den härtesten, die ich jemals auf die Kiste bekommen habe.





Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Deutschland.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Gute oder unangenehme Gegner sind ja immer eine Herausforderung. Deswegen freue ich mich immer auf solche Spiele, in denen wir zeigen können, was wir drauf haben.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Verfolge keine Liga so wirklich, am ehesten die Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Als Chefcoach Andreas Brendler, den ich bei 1860 in der U14 hatte. Das war meine beste Phase im Jugendfußball. Mit ihm habe ich ein sehr ereignisreiches Jahr mit vielen Höhen und Tiefen erlebt. Er war ein menschlich und sportlich hervorragender Trainer, unter dem ich mich auf beiden Ebenen sehr weiterentwickeln konnte. Speziell als Torwarttrainer haben mich Jürgen Wittmann und Robert Madl enorm weitergebracht.





Was hältst du vom VAR?

Er macht den Fußball fairer, also insgesamt auf jeden Fall sinnvoll. Man kann trotzdem nicht jede Entscheidung nachvollziehen, aber das gehört auch zu diesem Sport.









Zur Person:



Paul Burgmeier legte beim TSV Solln los, ehe er ab der U11 beim TSV 1860 München sein Können unter Beweis stellen durfte. Als B-Jugendlicher wurde der Schlussmann an der Grünwalder Straße nicht weiter übernommen und stand dann beim SV Planegg-Krailling zwischen den Pfosten. 2022 zog es den Oberbayern studienbedingt nach Passau und schnell wurde der Torhüter der große Rückhalt des FCP.