Elf Fragen, elf Antworten (7): Spielgestalter mit Bayern-Vergangenheit

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im siebten Teil haben wir Maximilian Wilhelm (26) vom FC Dingolfing auf den Zahn gefühlt.
Wer gewinnt 2026 die Champions League?
Manchester City.
Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Jannik Bauer. Auf und speziell neben dem Platz ein positiv Verrückter.
Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Martin Ödegaard.
Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?
1. FC Heidenheim, FSV Mainz 05.
Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?
Die Derbys gegen den TSV 1860 München waren immer besondere Partien. Mein absolutes Karriere-Highlight war aber als wir gemeinsam mit den Bayern-Profis in den USA im Trainingslager waren.
Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?
Stefan Rockinger. Ein Spieler mit einem genialen linken Fuß und ein absolutes Mentalitätsmonster. Er war nicht umsonst in der Regionalliga Kapitän beim SV Schalding-Heining.
Wer ist dein WM-Favorit 2026?
Frankreich.
Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?
Ich hasse es gegen Mannschaften zu spielen, die ausschließlich mit langen Bällen agieren.
Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
Serie A.
Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?
Tim Walter, der beim FC Bayern mein U17-Trainer war. Neben seinen fachlichen Qualifikationen hat mich seine hundertprozentige Siegesgier fasziniert.
Was hältst du vom VAR?
Nimmt den Fußball die Emotionen, weil bei fast keinem Tor sicher gejubelt werden kann und das Thema Handspiel immer noch in manchen Situation lächerlich ist.
Zur Person:
Maximilian Wilhelm fing beim SV Ettling das Fußballspielen an und über den FC Dingolfing kam er als B-Jugendlicher zum FC Bayern München. Nach zwei Jahren in der U17-Bundesliga, bei denen er in 24 Partien vier Treffer erzielte, wechselte der Linksfuß zur SpVgg Landshut, bei der er bis Ende 2018 blieb. Seither steht der zentrale Mittelfeldmann wieder in Diensten des FC Dingolfing. Mit den BMW-Städtern wurde der 26-Jährige 2024 Bezirksligameister. Verletzungsbedingt war Wilhelm fast das komplette Jahr 2025 außer Gefecht, feierte aber im Spätherbst sein Comeback.