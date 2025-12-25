Max Wilhelm ist ein klassischer Spielmacher – Foto: Paul Hofer

Elf Fragen, elf Antworten (7): Spielgestalter mit Bayern-Vergangenheit Maximilian Wilhelm spielte in der U17-Bundesliga beim Rekordmeister und seit mittlerweile sieben Jahren beim FC Dingolfing

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im siebten Teil haben wir Maximilian Wilhelm (26) vom FC Dingolfing auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

Manchester City.









Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Jannik Bauer. Auf und speziell neben dem Platz ein positiv Verrückter.











Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Martin Ödegaard.





Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

1. FC Heidenheim, FSV Mainz 05.





Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Die Derbys gegen den TSV 1860 München waren immer besondere Partien. Mein absolutes Karriere-Highlight war aber als wir gemeinsam mit den Bayern-Profis in den USA im Trainingslager waren.



Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Stefan Rockinger. Ein Spieler mit einem genialen linken Fuß und ein absolutes Mentalitätsmonster. Er war nicht umsonst in der Regionalliga Kapitän beim SV Schalding-Heining.







Wilhelm absolvierte für den FC Bayern 24 Spiele in der U17-Bundesliga – Foto: Sven Leifer