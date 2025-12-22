Elf Fragen, elf Antworten (6): Der Thiago-Verschnitt aus dem Bayerwald

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im sechsten Teil haben wir Luca Canales Uhrmann (20) vom FC Sturm Hauzenberg auf den Zahn gefühlt.
Wer gewinnt 2026 die Champions League?
FC Bayern München. In der Mannschaft ist eine perfekte Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern, die in dieser Saison allesamt auf Top-Niveau performen.
Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Kilian Heß, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und für gute Stimmung in der Kabine sorgt.
Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Lionel Messi überstrahlt alles und jeden. Sehr gut gefällt mir in den letzten Jahren aber auch Pedri.
Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?
1. FC Heidenheim, FSV Mainz 05.
Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?
In der laufenden Saison unser überraschender 1:0-Heimerfolg gegen das Top-Team 1860 München II. Sehr viele Zuschauer, ein unerwarteter Dreier und noch dazu das Siegtor erzielt. Besser geht es nicht.
Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?
Marco Pledl. Innerhalb weniger Jahre von der Kreisklasse in den Profifußball - ein echtes Fußballmärchen.
Wer ist dein WM-Favorit 2026?
Argentinien.
Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?
Spezielle Gegner gibt es - zumindest bislang - nicht. Allerdings mag ich keine weiten Auswärtsfahrten. (schmunzelt)
Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
LaLiga, Premier League.
Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?
Ben Penzkofer. Ein absoluter Fachmann, der mir viel Vertrauen geschenkt hat und unter dem ich mich fußballerisch enorm weiterentwickelt habe.
Was hältst du vom VAR?
Im Großen und Ganzen eine gute Erfindung, die den Fußball ein wenig gerechter macht. Er nimmt jedoch durch das oftmals lange Warten auf Entscheidungen die Emotionen und das ist weniger schön.
Zur Person:
Luca Canales Uhrmann begann das Kicken bei der DJK St. Oswald, ehe er über die Station 1. FC Passau ins NLZ der SpVgg GW Deggendorf wechselte. Nach Ablauf seiner Jugendzeit entschied sich der technisch beschlagene Mittelfeld-Youngster für einen Wechsel zum FC Sturm Hauzenberg, mit dem er auf Anhieb Meister der Landesliga Mitte wurde. In der Bayernliga haben die Staffelberger zwar einen harten Stand, doch für Canales Uhrmann läuft es gut. Mit drei Treffern führt er sogar das interne Torjäger-Ranking des Tabellenvorletzten an.