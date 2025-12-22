Filigraner Kicker: Luca Canales Uhrmann – Foto: Karl-Heinz Hönl

Elf Fragen, elf Antworten (6): Der Thiago-Verschnitt aus dem Bayerwald Luca Canales Uhrmann gibt beim FC Sturm Hauzenberg im Mittelfeld mittlerweile den Takt vor Verlinkte Inhalte präsentiert von Bayernliga Süd Hauzenberg Luca Canales Uhrmann

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im sechsten Teil haben wir Luca Canales Uhrmann (20) vom FC Sturm Hauzenberg auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

⁠FC Bayern München. In der Mannschaft ist eine perfekte Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern, die in dieser Saison allesamt auf Top-Niveau performen.



Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Kilian Heß, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und für gute Stimmung in der Kabine sorgt.









Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Lionel Messi überstrahlt alles und jeden. Sehr gut gefällt mir in den letzten Jahren aber auch Pedri.















Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

1. FC Heidenheim, FSV Mainz 05.







Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

In der laufenden Saison unser überraschender 1:0-Heimerfolg gegen das Top-Team 1860 München II. Sehr viele Zuschauer, ein unerwarteter Dreier und noch dazu das Siegtor erzielt. Besser geht es nicht.





Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Marco Pledl. Innerhalb weniger Jahre von der Kreisklasse in den Profifußball - ein echtes Fußballmärchen.









Im NLZ der Spvgg GW Deggendorf wurde Canales Uhrmann ausgebildet – Foto: Harry Rindler