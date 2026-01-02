Elf Fragen, elf Antworten (6): Der Kartensammler der DJK Südwest

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Heute steht uns Leonhard Breer (24) vom Bezirksligisten DJK Südwest Köln Rede und Antwort.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Auf jeden Fall Wesley Blöming aus unserer zweiten Mannschaft. Der Junge ist komplett verrückt und trägt mit seiner speziellen Art das gesamte Team.

Wer gewinnt 2026 die Champions League? Ich hoffe auf Borussia Dortmund, aber realistisch betrachtet haben die Bayern leider die besten Chancen.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Ganz klar unser Aufstiegsspiel mit der DJK-Zweiten am letzten Spieltag bei Olympia vor zwei Jahren, das wir 1:4 verloren haben. Einige rote Karten könnte man allerdings auch aus meinem Gedächtnis löschen.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Das Spiel um Platz eins mit dem BC Stotzheim gegen Frechen 20, das wir vor fünf Jahren mit 4:3 gewinnen konnten, ist ein Highlight, das ich so schnell nicht vergesse.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Bei Andreas Bartosinski sieht man sofort seine Ausbildung beim FC und auf dem College. Bei ihm wirkt alles locker, und man kann sich auf alles verlassen. Die Graf-Brüder aus meiner jetzigen Mannschaft sind aber ebenfalls nicht schlecht.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Als Dortmund-Fan bin ich da etwas voreingenommen und gehe mit Nico Schlotterbeck.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Einen wirklichen Angstgegner habe ich nicht, aber Spiele gegen Schwarz-Weiß Köln waren immer eklig.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Ariel Apata zu meiner Zeit bei Hohenlind. Ich konnte damals enorm viel mitnehmen, sodass selbst zehn Jahre später der Wechsel vom Innenverteidiger zum Stürmer reibungslos geklappt hat.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Ganz klar der Amateurplatz, um Freunde zu unterstützen.

Was ist deine größte Fußballmacke oder dein Ritual vor dem Spiel?

Ein festes Ritual habe ich nicht. Meine größte Macke ist allerdings, dass ich mich offenbar sehr von den Karten des Schiedsrichters angezogen fühle.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Eigentlich verfolge ich nur die Bundesliga. Wenn ich mich für eine andere Liga entscheiden müsste, wäre es die Premier League.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

Der muss morgen arbeiten.

🗣️ Leonhard Breer erhielt seine fußballerische Ausbildung unter anderem beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, schnürte im Seniorenbereich jedoch erstmals für den BC Stotzheim die Schuhe. Mit 13 Toren und ebenso vielen Vorlagen war er in der Saison 2021/22 maßgeblich am Aufstieg in die Kreisliga A beteiligt. Zur Spielzeit 2023/24 wechselte Breer zur DJK Südwest, wo der heute 24-Jährige mit 53 Treffern und 39 Torvorlagen für die zweite Mannschaft nachhaltig auf sich aufmerksam machte und sich für höhere Aufgaben empfahl. In der laufenden Saison erzielte der Offensivspieler für die Bezirksliga-Mannschaft bereits sieben Tore in 14 Einsätzen und bereitete sechs weitere Treffer vor.