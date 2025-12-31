Elf Fragen, elf Antworten (5): Dienstältester Spieler des SV Breinig

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

Aktuell macht Arsenal den besten Eindruck. Dennoch gehe ich hier mit deutscher Brille mit den Bayern.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Vermutlich Sven Meurers. Ein klassischer Pfeil im Kopf mit Hang zur Rot-Gefahr auf dem Platz, fußballerisch an guten Tagen aber eine absolute Granate. Schöne Grüße an der Stelle.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Da fallen mir gleich mehrere ein: mein erstes und einziges Regionalliga-Spiel in Wiedenbrück mit Fortuna Köln und das Spiel auf dem Tivoli gegen Alemannia Aachen – auch wenn es nur ein Testspiel war, vermutlich eines der coolsten Spiele, die man hier in der Region haben kann – sowie der Gewinn des Mittelrheinpokals im Bonner Sportpark gegen die Alemannia, leider ohne Einsatz als Kaderspieler von Fortuna Köln.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen?

Mir fällt keine konkrete Aktion ein, vielleicht habe ich sie auch schon erfolgreich verdrängt. Es gibt aber sicher genug verschossene Elfmeter, vergebene Chancen, rote Karten oder Fehler vor Gegentoren, die man gerne nicht gemacht hätte.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Von der fußballerischen Laufbahn her sicherlich Tobias Mohr, der es zwischenzeitlich bis in die Bundesliga geschafft hat.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Einen einzelnen Lieblingsspieler habe ich schon lange nicht mehr. Da ich die Bundesliga am meisten verfolge, nenne ich Michael Olise. Seine elegante, effiziente und zugleich nonchalante Spielweise imponiert mir sehr.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Die Premier League. Viele Top-Clubs sorgen für sehr interessante und kurzweilige Spiele, mit intensiven Zweikämpfen, attraktivem Fußball und schnellem Hin und Her.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

Hoch und weit bringt Sicherheit.