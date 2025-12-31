 2025-12-17T10:26:01.779Z

– Foto: Elmar Cüpper

Elf Fragen, elf Antworten (5): Dienstältester Spieler des SV Breinig

Über 200 Pflichtspiele hat Kapitän Tobias Standop für den SV Breinig absolviert

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Heute haben wir Tobias Standop (32) vom SV Breinig unter die Lupe genommen.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?
Aktuell macht Arsenal den besten Eindruck. Dennoch gehe ich hier mit deutscher Brille mit den Bayern.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Vermutlich Sven Meurers. Ein klassischer Pfeil im Kopf mit Hang zur Rot-Gefahr auf dem Platz, fußballerisch an guten Tagen aber eine absolute Granate. Schöne Grüße an der Stelle.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?
Da fallen mir gleich mehrere ein: mein erstes und einziges Regionalliga-Spiel in Wiedenbrück mit Fortuna Köln und das Spiel auf dem Tivoli gegen Alemannia Aachen – auch wenn es nur ein Testspiel war, vermutlich eines der coolsten Spiele, die man hier in der Region haben kann – sowie der Gewinn des Mittelrheinpokals im Bonner Sportpark gegen die Alemannia, leider ohne Einsatz als Kaderspieler von Fortuna Köln.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen?
Mir fällt keine konkrete Aktion ein, vielleicht habe ich sie auch schon erfolgreich verdrängt. Es gibt aber sicher genug verschossene Elfmeter, vergebene Chancen, rote Karten oder Fehler vor Gegentoren, die man gerne nicht gemacht hätte.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?
Von der fußballerischen Laufbahn her sicherlich Tobias Mohr, der es zwischenzeitlich bis in die Bundesliga geschafft hat.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Einen einzelnen Lieblingsspieler habe ich schon lange nicht mehr. Da ich die Bundesliga am meisten verfolge, nenne ich Michael Olise. Seine elegante, effiziente und zugleich nonchalante Spielweise imponiert mir sehr.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
Die Premier League. Viele Top-Clubs sorgen für sehr interessante und kurzweilige Spiele, mit intensiven Zweikämpfen, attraktivem Fußball und schnellem Hin und Her.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?
Hoch und weit bringt Sicherheit.

🗣️In der Jugend unter anderem bei Viktoria Köln sowie Fortuna Köln ausgebildet, lief Tobias Standop im Seniorenbereich zunächst für die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen in der Mittelrheinliga auf. Zur Saison 2015/16 wechselte der Linksfuß zum SV Breinig, wo er die Mannschaft inzwischen als Kapitän anführt. Insgesamt kommt der heute 32-Jährige auf 139 Einsätze in der Mittelrheinliga, 95 Partien in der Landesliga sowie einen Einsatz in der Regionalliga West.
