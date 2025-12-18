Elf Fragen, elf Antworten (5): Der Stürmer mit dem Turbo-Antritt

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im fünften Teil haben wir Martin Kauschinger (23) vom TSV Seebach auf den Zahn gefühlt.
Wer gewinnt 2026 die Champions League?
Ganz klar: Arsenal London.
Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Eindeutig Nico Dantscher. Ein unfassbar sympathischer Vollchaot.
Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Lamine Yamal.
Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?
FSV Mainz 05, FC Heidenheim.
Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?
In der Saison 2021/2022 das Meisterschaft-Endspiel in der Bezirksliga West. Vor einer sagenhaften Kulisse konnten wir mit der SpVgg GW Deggendorf den FC Dingolfing mit 2:1 schlagen und damit die Vorentscheidung im Titelrennen herbeiführen. Unvergesslich wird für mich auch mein erster Regionalliga-Treffer im Auswärtsspiel mit der DJK Vilzing bei der SpVgg Ansbach bleiben.
Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?
Marco Pledl und Sebastian Niedermayer. Zwei herausragend gute Fußballer, die am Ball alles können.
Wer ist dein WM-Favorit 2026?
Frankreich.
Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?
Mit Deggendorf haben wir 2022 das Kreispokalfinale gegen den SV Schöfweg zwar mit 4:1 gewonnen, doch dieses Spiel ist mir als besonders schmerzhaft in Erinnerung geblieben.
Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
LaLiga.
Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?
Tom Seidl. Ein Top-Trainer, unter dem ich eine wunderschöne und sehr erfolgreiche Zeit hatte.
Was hältst du vom VAR?
Ich finde, der Fußball lebt zu einem gewissen Teil auch von Fehlentscheidungen, wenngleich diese für die betroffenen Mannschaften unfair sein können. Der VAR nimmt dem Spiel aus meiner Sicht jedoch viel von seinem Spielfluss und den Emotionen.
Zur Person:
Martin Kauschinger spielte im Kleinfeldbereich für die SpVgg Ruhmannsfelden, ehe ihn sein Weg relativ früh zur SpVgg GW Deggendorf führte, mit der er schon im Nachwuchsbereich - u.a. Aufstieg in die U15-Regionalliga sowie U17- und U19-Bayernliga - tolle Erfolge feiern durfte. In seiner Herren-Premierenspielzeit wurde Kauschinger mit seinem Teamkameraden Meister der Bezirksliga West und hatte mit 20 Treffern maßgeblichen Anteil daran. Den Weg in die Landesliga ging der Waidler jedoch nicht mit den Grün-Weißen, sondern wechselte zur DJK Vilzing in die Regionalliga. Eine Schambeinentzündung setzte den pfeilschnellen Angreifer lange außer Gefecht. Am Huthgarten konnte sich Kauschinger auch deshalb keinen Stammplatz erkämpfen und machte im Sommer 2024 den Schritt zum SV Schalding-Heining. Auch am Reuthinger Weg bremsten ihn immer wieder Verletzungen aus. Seit dieser Spielzeit steht der Ruhmannsfeldener in Diensten des Landesligisten TSV Seebach.