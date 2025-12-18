Elf Fragen, elf Antworten (5): Der Stürmer mit dem Turbo-Antritt

Martin Kauschinger (am Ball) besticht durch eine herausragende Dynamik – Foto: Michael Birkner

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im fünften Teil haben wir Martin Kauschinger (23) vom TSV Seebach auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

Ganz klar: Arsenal London.





Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Eindeutig Nico Dantscher. Ein unfassbar sympathischer Vollchaot.





Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Lamine Yamal.









Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

FSV Mainz 05, FC Heidenheim.



Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

In der Saison 2021/2022 das Meisterschaft-Endspiel in der Bezirksliga West. Vor einer sagenhaften Kulisse konnten wir mit der SpVgg GW Deggendorf den FC Dingolfing mit 2:1 schlagen und damit die Vorentscheidung im Titelrennen herbeiführen. Unvergesslich wird für mich auch mein erster Regionalliga-Treffer im Auswärtsspiel mit der DJK Vilzing bei der SpVgg Ansbach bleiben.





Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Marco Pledl und Sebastian Niedermayer. Zwei herausragend gute Fußballer, die am Ball alles können.







