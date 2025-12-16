Elf Fragen, elf Antworten (4): Hankofens Mittelfeld-Stratege

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im vierten Teil haben wir Samuel Pex (26) von der SpVgg Hankofen-Hailing auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Daniel Hofer. Der Mann ist einfach der Wahnsinn, der nach jedem Training seine Energieausbrüche hatte und jeder Spieler bekam von ihm einen eigenen Gesang gewidmet. Die Songs wurden mit zunehmenden Alter zwar immer schlechter, aber auch immer lauter. Auf dem Platz war er immer ein Leader.

Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen? FC Heidenheim, FC St. Pauli.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Das Regionalliga-Spiel mit der SpVgg Hankofen-Hailing im Oktober 2024 bei der SpVgg Bayreuth vor über 6.500 Zuschauern (Anm. d. Red.: Die "Dorfbuam" zogen bei den Oberfranken mit 0:1 den Kürzeren).





Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Tobias Richter. Ein unfassbarer guter Kicker, der noch dazu sehr mannschaftsdienlich spielt.





Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Frankreich.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

TSV Seebach.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Tobias Beck. Becki ist unfassbar engagiert, aber auch fordernd. In Sachen Fußball ist er wahrscheinlich einer der Besten in Niederbayern. Seine Übungen sind für unsere Mannschaft allerdings auch etwas kompliziert, der eine oder andere Akteur kapiert nicht immer alles ganz. (schmunzelt)





Was hältst du vom VAR?

Nichts. Zerstört den Fußball und die Emotionen.









Zur Person:



Samuel Pex hat das Fußball-ABC bei der SG Zeholfing / Ettling erlernt, ehe höherklassige Nachwuchsstationen beim FC Dingolfing und FSV Landau folgten. Bei den Bergstädtern sammelte der Mittelfeldspieler auch seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich und gehörte dem Team an, das in der Spielzeit 2018/2019 Meister der Kreisliga Straubing wurde. Pex trat den Weg in die Bezirksliga allerdings nicht mit an, sondern wechselte zur SpVgg Hankofen-Hailing. Mit den "Dorfbuam" wurde der inzwischen 26-Jährige sowohl Meister der Bayernliga Süd (2021/2022) als auch der Bayernliga Nord (2023/2024). In der Regionalliga Bayern hat Samuel Pex inzwischen 47 Partien absolviert und konnte sich dabei zweimal in die Torschützenliste eintragen.