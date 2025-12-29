Elf Fragen, elf Antworten (4): Blau-Weißer Aufstiegsheld

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Auch wenn wir fußballerisch eine sehr ausgeglichen aufgestellte Mannschaft sind, würde ich meine Teamkollegen Claas Paulsen und Tilman Demmer nennen. Beide sind immer in der Lage Spiele mit Einzelaktionen zu entscheiden und das Team auf dem Platz in schwierigen Phasen mitzunehmen.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Seit dem ich Fußball verfolge hat mich Lionel Messi immer am meisten beeindruckt. Aktuell gucke ich trotz der Startschwierigkeiten in Liverpool Florian Wirtz am liebsten zu.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Schwer zu sagen. Ich glaube in 4 Jahren Bezirksliga und Pokal, haben wir uns gegen Rheinsüd Köln oft schwer getan. Vor allem Auswärts bei Windstärke zwölf, drei Grad Außentemperatur und 20 Halbfeldflanken, haben die Spiele selten Spaß gemacht.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Meine Mannschaft würde hier natürlich gerne einen speziellen Namen hören. Ich gehe aber mit meinem Coach in der B-Jugend beim VFL Vichttal, Domagoj Duspara, der mich damals sehr gefördert hat.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Bin bei beidem immer dabei, Hauptsache die Bratwurst ist gut.

Was ist deine größte Fußballmacke oder Ritual vor dem Spiel?

Ich gehe mit meinem Opa vor jedem Spiel im selben Café Kaffee trinken und anschließend eine Runde spazieren im Stadtgarten. Das ist mittlerweile zum Ritual geworden, bevor es dann gemeinsam zum Platz geht.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Die Bundesliga verfolge ich mit Abstand am meisten. Für ein mittelklassiges Premier League Spiel am Montag Abend kann ich mich allerdings auch begeistern.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

Trinken im Trikot kostet!

🗣️ Über die Stationen Jugendsport Wenau und VfL Vichttal in der Jugend kam Mirko Wiersch beim SC Blau-Weiß 06 Köln im Herrenbereich an. Dort geht er nun als feste Größe im offensiven Mittelfeld in seine sechste Saison in Folge. Nach dem spektakulären Aufstieg am letzten Spieltag konnte der 24-jährige Offensivspieler bereits 9 Torbeteiligungen in der Hinserie der neuen Spielklasse sammeln.