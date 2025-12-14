Elf Fragen, elf Antworten (3): Ein 7:7, das in Erinnerung blieb

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im dritten Teil haben wir Lucas Biberger (26) von der SpVgg Landshut auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Guilherme Jorge - ein positiv verrückter Brasilianer.

Was war das bisherige Highlight-Spieler deiner Laufbahn? Ein 7:7 mit den A-Junioren meines Heimatvereins SC Postau gegen den TSV Landshut-Auloh in der Saison 2016/2017. Dieses völlig verrückte Spiel werde ich immer in Erinnerung behalten.

Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen? FC Heidenheim, FC St. Pauli.

Mit der "Spiele" rockt Biberger (zweiter von rechts) in der laufenden Runde die Landesliga Mitte – Foto: Paul Hofer

Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Christian Brandl. Seit inzwischen zwei Jahrzehnten erzielt er im Herrenbereich Tore am Fließband - egal bei welchem Verein und in welcher Liga.





Wer ist dein WM-Favorit 2026?

England





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

TSV Seebach. Ein richtig unangenehmer Gegner, der körperlich sehr robust ist.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Kevin-Pino Tellez. Er hat eine extrem vorbildliche Einstellung zum Fußball vorgelebt und ich konnte mir viele Sachen auf dem Platz von ihm abschauen.





Was hältst du vom VAR?

Der VAR macht meiner Meinung nach den Fußball auf jeden Fall ein Stück weit gerechter und ist für die die Schiedsrichter eine wertvolle Unterstützung.







Zur Person:

Lucas Biberger wurde beim SC Postau groß, zu dem er nach einem Gastspiel beim FC Dingolfing als Jugendlicher zurückkehrte, dann aber 2017 zur SpVgg Landshut wechselte. Für die "Spiele" hat "Bibo" mittlerweile 134 Landesliga-Matches bestritten und konnte sich dabei über 40 Torerfolge freuen.





