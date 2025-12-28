Elf Fragen, elf Antworten (3): Blum & das Highlight gegen die Bayern

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. In Teil 3 haben wir Daniel Blum (25) von TuRa Oberdrees auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Mein finnischer Mannschaftskollege beim 1. FC Kaiserslautern, der selbst bei Minusgraden immer in kurzen Klamotten gespielt hat.

Wer gewinnt 2026 die Champions League? Natürlich mein Lieblingsverein: Borussia Dortmund!

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Meinen Fehlschuss aus zwei Metern gegen Augsburg.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Der 2:0-Auswärtssieg mit dem 1. FC Kaiserslautern gegen die U19 des FC Bayern.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Kai Klefisch bei Viktoria Köln.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Mein größtes Idol seit Kindheitstagen ist Marco Reus.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Gegen den 1. FC Niederkassel.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Mein Einzeltrainer Lukas Völker von der U15 bis zur U18.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

An einem spielfreien Wochenende gehe ich gerne mit Freunden ins Stadion.

Was ist deine größte Fußballmacke oder Ritual vor dem Spiel?

Mein Ritual vor dem Spiel sind Girandole mit Pesto, damit ich genug Energie fürs Spiel habe.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Am liebsten schaue ich die Bundesliga.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

„Du musst die kleine Tasche oder das kleine Tor treffen.“ Gemeint ist damit das seitliche Tornetz im Tor – eine Weisheit meines jetzigen Trainers Wolfgang Schlösser oder Thomas Tuchel.

🗣️ Insgesamt 39 Einsätze in der U17- und U19-Bundesliga weist Daniel Blum vor, ausgebildet wurde er unter anderem in den Talentschmieden von Viktoria Köln sowie des 1. FC Kaiserslautern. Nach zwei Spielzeiten beim Mittelrheinligisten FC Hürth führte sein Weg über die Sportfreunde Wünschheim und den SC Wißkirchen zu TuRa Germania Oberdrees in die Bezirksliga Staffel 2. Nach zehn Treffern in der vergangenen Saison steht der 25-jährige Mittelstürmer in der laufenden Spielzeit bereits bei 17 Toren in nur zwölf Einsätzen.