Elf Fragen, elf Antworten (25): Abwehrmann mit großem Kämpferherz

Dominik Hauner trägt seit 2017 das Trikot des TSV Seebach – Foto: Charly Becherer

Um die Zeit bis zum Start in die Frühjahrsrunde möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 25. Teil haben wir Dominik Hauner (31) vom TSV Seebach auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Stefan Krotzer. Immer gut gelaunt und in Topform. Er ist eine Bereicherung für jede Kabine und jede Mannschaft.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Ich blicke gerne auf meine Zeit in der Deggendorfer Jugend zurück. In Erinnerung bleibt mir ein Spitzenspiel in der U15-Bayernliga, als wir gegen den FC Bayern München zuhause vor 600 Zuschauern im "Käfig“ gespielt haben. Als 15-Jähriger war das ein absolutes Highlight.

Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Markus Gallmaier. Für mich ein unfassbarer Fußballer. Sein erster Kontakt, der Zug zum Tor und sein Torinstinkt sind bei uns in der Region einzigartig.





Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Spanien.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Wir haben uns mit dem TSV Seebach über die Jahre zu einem Top-Team in der Landesliga entwickelt. Ich denke, dass wir die Mannschaft sind, die immer unangenehm zu bespielen ist. Dennoch haben die Duelle gegen Ettmannsdorf und Burglengenfeld immer ihre Brisanz.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Barbaros Yalcin. Er hat mich damals als D-Jugendlicher nach Deggendorf geholt und mich bis zu meinem ersten Herrenjahr gefordert und gefördert. Ich bin ihm noch heute für unsere Freundschaft sehr dankbar.





Was hältst du vom VAR?

Der VAR nimmt dem Spiel die Emotion und den Spielfluss. Mittlerweile wird fast jede Situation und jedes Tor überprüft. Der VAR ist in seiner Zweckmäßigkeit zu überdenken.





Zur Person:

Dominik Hauner wurde bei der SpVgg Mariaposching groß, eher als D-Jugendlicher ins Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf wechselte. An der Trat blieb Hauner viele Jahre, ehe er 2014 für zwei Spielzeiten zu der damals in der Bezirksliga kickenden SpVgg Mariaposching heimkehrte. Nach einem einjährigen Bayernliga-Intermezzo beim TSV Bogen steht Hauner seit inzwischen knapp neun Jahren in Diensten des TSV Seebach, bei dem er mittlerweile sogar als Co-Spielertrainer fungiert.