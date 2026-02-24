Elf Fragen, elf Antworten (24): Landshuts Tormaschine

Kenneth Sigl ist ein Stürmer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten – Foto: Norbert Herrmann

Um die Zeit bis zum Start in die Frühjahrsrunde möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 24. Teil haben wir Kenneth Sigl (23) von der SpVgg Landshut auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Robin Justvan. Ein positiv Verrückter, den man erlebt haben muss.

Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen? 1. FC Heidenheim und FSV Mainz 05.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Der 5:0 Heimsieg im September 2022 mit dem SV Wacker Burghausen gegen die Amateure des FC Bayern Amateure. Das war schon ein ganz besonderes Spiel, das mir ewig in guter Erinnerung bleiben wird.



Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Mein Mitspieler Max Zischler. Was er mit seinen 36 Jahren noch für eine Fitness hat, ist beeindruckend. Was er neben dem Platz dafür alles macht, ist verrückt. Leistungsmäßig ist er wohl auch deshalb immer noch absolut top.



Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Deutschland. Optimismus schadet nicht. (schmunzelt).



Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

SpVgg Ansbach. In vier Anläufen konnte ich gegen diesen unbequemen Gegner noch nie gewinnen.



Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.



Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Mein damaliger U15-Coach Oliver Lieb. Er hat mich zum Stürmer umfunktioniert und das war eine Entscheidung, für dich ich ihm noch heute sehr dankbar bin. (lacht)



Was hältst du vom VAR?

Ich finde ihn gut. Auch wenn manchen Entscheidungen trotzdem umstritten sind, macht er den Fußball grundsätzlich deutlich gerechter.





Zur Person:

Kenny Sigl legte als Bambini beim TSV Kirchberg los und kam dann über einen kurzen Abstecher beim FC Ergolding zur SpVgg Landshut, in der er - unterbrochen von einem Gastspiel beim SSV Jahn Regensburg - insgesamt sieben Jahre seiner Nachwuchszeit verbrachte. Zwischen 2022 und 2024 stand der Angreifer beim SV Wacker Burghausen unter Vertrag und bestritt für die Salzachstädter 60 Partien in der Regionalliga Bayern. Seit knapp zwei Jahren läuft Sigl wieder für die "Spiele" auf und holte sich in der Vorsaison mit sagenhaften 30 Einschüssen die Torjägerkanone der Landesliga Mitte.