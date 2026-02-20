Elf Fragen, elf Antworten (23): Die Abwehrkante des SV Schalding Der 24-jährige Innenverteidiger Christoph Szili hat sich am Reuthinger Weg zu einer Konstanten entwickelt von red · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser

Seit 2023 trägt Christoph Szili das Trikot des SV Schalding-Heining – Foto: Simon Eiler

Um die Zeit bis zum Start in die Frühjahrsrunde möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 23. Teil haben wir Christoph Szili (24) vom SV Schalding-Heining auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

FC Bayern oder Arsenal London.





Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Noel Tanzer. Scheut keinen Zweikampf und führt jeden davon mit 110 Prozent Einsatz. Zudem trainiert er bei Minusgraden mit kurzer Hosen. Auch außerhalb des Platzes ist er ein verrückter Bursche. (schmunzelt)





Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Dominik Szoboszlai. Ein Spieler, der sowohl top angreifen wie auch verteidigen kann. Frühar war Sergio Ramos mein Vorbild.



Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

FSV Mainz 05, FC St. Pauli.



Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Das Bezirksliga-Meisterschaftsendspiel mit der SpVgg GW Deggendorf gegen den FC Dingolfing. Epische Stimmung im Donau-Wald-Stadion und ein 2:1-Sieg, der das Titelrennen entschieden hat. Auf eine Ebene stelle ich das Regionalliga-Heimspiel mit dem SVS im März 2024 gegen die U21 des FC Bayern. Vor knapp 2000 Zuschauern erreichten wir ein 1:1-Unentschieden.



Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Markus Gallmeier. Der trifft nahezu wann er will und hat sich oft genug nach Verletzungen eindrucksvoll zurückgekämpft. Sein Kopfballspiel ist für seine Größe absoluter Wahnsinn. Im Training führen wir auch immer verbissene Zweikämpfe, bei denen es öfter auch mal weh tut und kracht. (schmunzelt). Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Frankreich.







Elf Jahre verbrachte Szili bei der SpVgg GW Deggendorf – Foto: Charly Becherer