Elf Fragen, elf Antworten (23): Die Abwehrkante des SV Schalding

Um die Zeit bis zum Start in die Frühjahrsrunde möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 23. Teil haben wir Christoph Szili (24) vom SV Schalding-Heining auf den Zahn gefühlt.
Wer gewinnt 2026 die Champions League?
FC Bayern oder Arsenal London.
Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Noel Tanzer. Scheut keinen Zweikampf und führt jeden davon mit 110 Prozent Einsatz. Zudem trainiert er bei Minusgraden mit kurzer Hosen. Auch außerhalb des Platzes ist er ein verrückter Bursche. (schmunzelt)
Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Dominik Szoboszlai. Ein Spieler, der sowohl top angreifen wie auch verteidigen kann. Frühar war Sergio Ramos mein Vorbild.
Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?
FSV Mainz 05, FC St. Pauli.
Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?
Das Bezirksliga-Meisterschaftsendspiel mit der SpVgg GW Deggendorf gegen den FC Dingolfing. Epische Stimmung im Donau-Wald-Stadion und ein 2:1-Sieg, der das Titelrennen entschieden hat. Auf eine Ebene stelle ich das Regionalliga-Heimspiel mit dem SVS im März 2024 gegen die U21 des FC Bayern. Vor knapp 2000 Zuschauern erreichten wir ein 1:1-Unentschieden.
Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?
Markus Gallmeier. Der trifft nahezu wann er will und hat sich oft genug nach Verletzungen eindrucksvoll zurückgekämpft. Sein Kopfballspiel ist für seine Größe absoluter Wahnsinn. Im Training führen wir auch immer verbissene Zweikämpfe, bei denen es öfter auch mal weh tut und kracht. (schmunzelt).
Wer ist dein WM-Favorit 2026?
Frankreich.
Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?
FC Memmingen. Ich glaube, gegen diesen Gegner habe ich bislang weder im Nachwuchs-, als auch im Herrenbereich gewonnen.
Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
Premier League.
Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?
Ich hatte das Glück, dass ich bis jetzt nur sehr gute Trainer hatte. Wenn ich jemanden herausheben muss, ist das auf jeden Fall Christian Weigl, der mich fast meine ganze Jugendzeit begleitet hat und top auf den Herrenbereich vorbereitet hat. Seine Berg-, und Treppenläufe werde ich nie vergessen. Es würde auch noch andere interessante Geschichten über ihn geben. (schmunzelt).
Was hältst du vom VAR?
Der VAR ist ein sinnvolles Hilfsmittel im Fußball, weil er klare Fehlentscheidungen korrigiert und für mehr Fairness sorgt. Auch wenn er den Spielfluss manchmal unterbricht, überwiegt der Vorteil gerechter Ergebnisse. Entscheidend ist, dass der VAR konsequent, transparent und einheitlich eingesetzt wird.
Zur Person:
Christoph Szili wurde beim SV Schöllnach groß und wechselte dann relativ früh ins Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf. Nach elf Jahren verließ er die Donaustädter 2023 Richtung SV Schalding-Heining.