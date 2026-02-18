Elf Fragen, elf Antworten (22): Ruhmannsfeldens Mister Zuverlässig Stefan Wittenzellner spielt seit 20 Jahren für die Lerchenfeldkicker, die er inzwischen als Kapitän anführt von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Stefan Wittenzellner ist ein Synonym für Vereinstreue und bedingungslosen Einsatz – Foto: Harry Rindler

Um die Zeit bis zum Start in die Frühjahrsrunde möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 22. Teil haben wir Stefan Wittenzellner (33) von der SpVgg Ruhmannsfelden auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

FC Bayern München.





Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Aus der Mannschaft, mit der wir 2013/2014 beihnahe aus der Landesliga abgestiegen wären und mit der wir die Saison darauf, sensationell in die Bayernliga aufgestiegen sind, könnte ich nahezu jeden Spieler nennen. Festlegen tue ich mich jedoch auf Robert Peter.





Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Joshua Kimmich. Einsatz, Leidenschaft und Wille beeindrucken mich!



Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

1.FC Heidenheim und leider der FC St. Pauli.



Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Der letzte Spieltag der Bezirksliga-Saison 2022/2023 im Dreiflüssestadion beim 1. FC Passau. Unsere Fans verwandelten dieses Auswärtsspiel in ein Heimspiel, standen schon bei der Anfahrt auf Brücken und zündeten Bengalos. Nach einem 0:1-Rückstand durch ein Eigentor in der achten Minute, konnten wir das Spiel in der 90. Minute noch in eine 2:1 Führung drehen und uns den Meistertitel sichern.







Der Aufstieg in die Bayernliga war das Highlight in der Laufbahn von Stefan Wittenzellner – Foto: Helmut Weiderer