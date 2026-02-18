Elf Fragen, elf Antworten (22): Ruhmannsfeldens Mister Zuverlässig

Um die Zeit bis zum Start in die Frühjahrsrunde möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 22. Teil haben wir Stefan Wittenzellner (33) von der SpVgg Ruhmannsfelden auf den Zahn gefühlt.
Wer gewinnt 2026 die Champions League?
FC Bayern München.
Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Aus der Mannschaft, mit der wir 2013/2014 beihnahe aus der Landesliga abgestiegen wären und mit der wir die Saison darauf, sensationell in die Bayernliga aufgestiegen sind, könnte ich nahezu jeden Spieler nennen. Festlegen tue ich mich jedoch auf Robert Peter.
Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Joshua Kimmich. Einsatz, Leidenschaft und Wille beeindrucken mich!
Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?
1.FC Heidenheim und leider der FC St. Pauli.
Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?
Der letzte Spieltag der Bezirksliga-Saison 2022/2023 im Dreiflüssestadion beim 1. FC Passau. Unsere Fans verwandelten dieses Auswärtsspiel in ein Heimspiel, standen schon bei der Anfahrt auf Brücken und zündeten Bengalos. Nach einem 0:1-Rückstand durch ein Eigentor in der achten Minute, konnten wir das Spiel in der 90. Minute noch in eine 2:1 Führung drehen und uns den Meistertitel sichern.
Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?
Markus Gallmaier, die zuverlässige Tormaschine seit vielen Jahren. Zudem Bastian Kilger, der ein echtes Mentalitätsmonster und auch nach zahlreichen Verletzungen ein Hundertprozentiger auf und abseits des Platzes ist.
Wer ist dein WM-Favorit 2026?
Spanien.
Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?
Auswärtsspiele bei der SpVgg Lam oder beim TSV Mauth gehören nicht zu meinen Highlights. Weite, kurvige Anfahrten und nicht selten liegt dort noch Schnee. Alternativ Gewitter oder Starkregen! (lacht).
Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
Premier League. Ich verfolge aber alle europäischen Top-Ligen, sofern es die Zeit zulässt.
Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?
Ich habe aktuell und hatte auch in der Vergangenheit wirklich prägende Trainerpersönlichkeiten. Zum Beispiel Rudi Damberger mit seiner positiven und motivierenden Art. Prägend war auch die Zeit unter Erich "Pico" Hagengruber im Jugendbereich, der mit seine akribischen Art auch Werte weit über den Fußball hinaus vermittelt hat.
Was hältst du vom VAR?
Grundsätzlich bin ich ein Fan von Leidenschaft und Emotionen beim Fußball, aber auch von Fakten und Gerechtigkeit. Daher ja zum VAR, wenngleich die aktuelle Umsetzung deutlich besser sein könnte!
Zur Person:
Stefan Wittenzellner spielte bis zur C-Jugend beim SV Achslach, ehe er zur benachbarten SpVgg Ruhmannsfelden wechselte. Bei den Lerchenfeldickern hat er in den vergangenen zwei Jahrzehnten sämtliche Höhen und Tiefen mitgemacht. Der defensive Mittelfeldmann stieg mit den Grün-Weißen zweimal in die Landes- und einmal sogar in die Bayernliga auf. Allerdings musste der mittlerweile 33-Jährige auch schon drei Abstiege mit dem Bayerwald-Traditionsverein mitmachen.