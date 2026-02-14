Elf Fragen, elf Antworten (21): Hankofens Powerpaket

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Basti Maier ist einer der verrücktesten Spieler, die ich bisher erlebt habe. Allein auf die Idee zu kommen, sich mit ungefähr 1,70 m Körpergröße ins Tor zu stellen, ist schon nicht normal. Und dann feiert er jede Parade, als hätte er gerade die Champions League gewonnen.

Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

1. FC Heidenheim, FC St. Pauli

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Das Relegation-Heimspiel im vergangenen Sommer gegen SV Erlbach. Vor einer sagenhaften Kulisse in einer sehr spannenden und umkämpften Partie den Klassenerhalt perfekt zu machen, das war schon schon überragend.







Der SC Kirchroth ist der Heimatverein von Lermer – Foto: Alfred Brumbauer







Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Tobi Richter war immer ein absoluter Kämpfer und Leader. Er kann eine Mannschaft führen, ohne auf dem Spielfeld ein Wort zu verlieren.

Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Deutschland

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

FV Illertissen - vor allem auswärts. Wenig Zuschauer, eine weitläufige Anlage und ein richtig starker Gegner, bei dem nur sehr schwer etwas zu holen ist.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Klaus Augenthaler, der beim SV Donaustauf mein Coach. Von einem Weltmeister trainiert zu werden, war schon etwas ganz Besonderes. Auge hat eine unglaubliche Aura und ist ein überragender Typ.

Was hältst du vom VAR?

Grundsätzlich macht der VAR den Fußball gerechter, gleichzeitig verliert das Spiel aber auch an Emotionen. Deshalb bin ich diesbezüglich sehr neutral eingestellt.





Zur Person:

Tobias Lermer ist aus dem SC Kirchroth hervorgegangen und war in seiner Jugendzeit auch für die damalige JFG Gäubodenkickers und die SpVgg Plattling aktiv. Im Herrenbereich verbrachte der dynamische Außenbahnspieler insgesamt fünf Spielzeiten beim SC Kirchroth. Der Blondschopf stand zudem in Diensten des SV Donaustauf und SSV Jahn Regensburg II. Seit 2021 läuft der "Powerfußballer" für die SpVgg Hankofen-Hailing auf, mit der er das Kunststück schafft, sowohl in der Bayernliga Süd (2022) wie auch in der Nord-Gruppe (2024) Meister zu werden.