Elf Fragen, elf Antworten (20): Das Gesicht des FC Teisbach Allrounder Franz Gruber hat noch nie für einen anderen Verein wie die Weiß-Blauen gespielt von red · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Franz Gruber hat beim FC Teisbach schon Legendenstatus erreicht – Foto: Paul Hofer

Um die Zeit bis zum Start in die Frühjahrsrunde möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 20. Teil haben wir Franz Gruber (29) vom FC Teisbach auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

FC Bayern München.











Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Ganz klar unser Ex-Keeper Mike Schwimmbeck, der nach jedem Sieg immer alles abreißen wollte. (schmunzelt)



Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Florian Wirtz.



Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

FC St.Pauli, 1. FC Heidenheim.





Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Im vergangenen Mai am letzten Spieltag der Bezirksliga West der 1:0-Auswärtssieg bei der TuS Pfarrkirchen, der gleichbedeutend mit der Meisterschaft und dem erstmaligen Aufstiegi in die Landesliga war. Dieses Erlebnis mit den vielen mitgereisten Fans und dem anschließenden Empfang im Sportheim Teisbach werden immer unvergesslich sein!







Der Aufstieg in die Landesliga war das große Highlight für Gruber und seine Mitstreiter – Foto: Charly Becherer