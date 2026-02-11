Elf Fragen, elf Antworten (20): Das Gesicht des FC Teisbach

Um die Zeit bis zum Start in die Frühjahrsrunde möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 20. Teil haben wir Franz Gruber (29) vom FC Teisbach auf den Zahn gefühlt.
Wer gewinnt 2026 die Champions League?
FC Bayern München.
Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Ganz klar unser Ex-Keeper Mike Schwimmbeck, der nach jedem Sieg immer alles abreißen wollte. (schmunzelt)
Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Florian Wirtz.
Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?
FC St.Pauli, 1. FC Heidenheim.
Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?
Im vergangenen Mai am letzten Spieltag der Bezirksliga West der 1:0-Auswärtssieg bei der TuS Pfarrkirchen, der gleichbedeutend mit der Meisterschaft und dem erstmaligen Aufstiegi in die Landesliga war. Dieses Erlebnis mit den vielen mitgereisten Fans und dem anschließenden Empfang im Sportheim Teisbach werden immer unvergesslich sein!
Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?
Mein langjähriger Teamkollege Gregor Derek, der mittlerweile seine Laufbahn schon vor ein paar Jahren beendet hat. Ein begnadeter Fußballer, der unser Spiel oft auf ein anderes Niveau gehoben hat.
Wer ist dein WM-Favorit 2026?
Deutschland.
Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?
Gegen unseren Stadtrivalen FC Dingolfing haben wir schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gewonnen. Dafür konnten wir unseren Nachbarn in der Vergangenheit aber auch ab und an schon am Aufstieg hindern. (schmunzelt)
Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
Premier League.
Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?
Kein Einzelner. Jochen Freidhofer, Florian Baumgartl und Florian Wischinski sind auf ihre Art und Weise allerdings außergewöhnliche Trainer.
Was hältst du vom VAR?
Noch ausbaufähig. (schmunzelt)
Zur Person:
Franz Gruber hat seine Laufbahn beim FC Teisbach begonnen und seither noch nie für einen anderen Klub gespielt! Mit seinem Heimatverein wurde der 29-Jährige 2018 Kreisligameister und 2025 Champion der Bezirksliga West. 270 Punktspiele hat Gruber mittlerweile für die Kicker vom Erlenweg bestritten und dabei das Spielgerät 134-mal in die Maschen gesetzt.