Elf Fragen, elf Antworten (2): Der Leader beim SSV Merten

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Zum Start haben wir Anton Musculus (27) vom TV Hoffnungsthal auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Positiv verrückt: Kelvin Lunga .

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Gibt keine mehr – die habe ich schon vergessen.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Mein erstes Spiel im RheinEnergie-Stadion war etwas ganz Besonderes. Als gebürtiger Kölner mit Viktoria Köln gegen den KFC Uerdingen dort aufzulaufen, bleibt trotz der Niederlage unvergessen.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Mike Wunderlich. Er hat in unserer gemeinsamen Zeit alles überragt. Ich muss aber auch die nennen, die Profi geworden sind oder es waren, wie Giovanni Federico, Lance Mickels, Leroy Mickels oder Tobias Mohr. Qualität lässt sich nicht verstecken.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Kylian Mbappé, Harry Kane und Pedri.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

In Pesch gegen Pesch.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Meine ersten beiden Trainer nach der Jugend: Daniel Zillken beim FC Junkersdorf und anschließend Heiko Scholz bei Viktoria Köln.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Stadion.

Was ist deine größte Fußballmacke oder Ritual vor dem Spiel?

Zehn Minuten Yoga.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

La Liga und die Premier League.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“





Jerome Propheter (35) war über viele Jahre hinweg eine feste Größe im westdeutschen Fußball und machte sich vor allem als kompromissloser Innenverteidiger einen Namen. Seine Laufbahn führte ihn von der Jugend der SpVgg Porz-Gremberghoven über Deutz 05 und Viktoria Köln bis in den Profibereich, wo er unter anderem für Arminia Bielefeld sein Drittliga-Debüt feierte. In der Regionalliga entwickelte er sich bei Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen, Wacker Nordhausen und Rot-Weiß Oberhausen zum Führungsspieler, in Oberhausen sogar als Kapitän. Insgesamt sammelte Propheter weit über 200 Einsätze in den Regionalligen. Nach einer Saison beim Landesligisten Teutonia Weiden schloss er sich im Sommer 2024 dem SSV Merten an. Dort nahm der großgewachsene Abwehrchef sofort eine zentrale Rolle ein. Kaum ein gegnerischer Trainer kam ohne Warnung vor Propheter aus.