Elf Fragen, elf Antworten (2): Der Balkan-Messi

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im zweiten Teil haben wir Asllan Shalaj (29) vom SV Türk Gücü Straubing auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? David Paulus.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Das Jubiläumsspiel mit der SpVgg Landshut gegen die Profis des FC Bayern vor ausverkauftem Haus. Ein unvergessenes Erlebnis mal gegen Weltstars wie Ribéry, Alaba und Lahm gespielt haben zu dürfen.

Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Tobias Lieb vom FC-DJK Simbach. Robust, schnell, groß und treffsicher. Ein Spieler, der nicht zu verteidigen ist und aus dem Nichts ein Spiel entscheiden kann.





Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Spanien.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

FC-DJK Simbach. Ein kompakter und konterstarker Gegner, der jeder Mannschaft Probleme bereiten kann. Früher war es der FC Deisenhofen, der spielerisch überragend war.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Robert Kilin, der bei Jahn Regensburg mein Jugendtrainer war. Er hat mich zum Spielmacher umgeschult und mir gezeigt, wie Fußball funktioniert.





Was hältst du vom VAR?

Millimeterentscheidungen sind nicht relevant im Fußball. Deshalb abschaffen!









Zur Person:

Asllan Shalaj spielte im Nachwuchs zunächst beim TSV Marklkofen, später beim FC Dingolfing, SV Wacker Burghausen, SSV Jahn Regensburg und der SpVgg Landshut. Bei der "Spiele" verbachte der Linksfuß auch seine ersten Senioren-Jahre. Mit dem VfB Straubing wurde der Edeltechniker 2019 Bezirksliga-Meister und mit dem TuS Walburgskirchen schaffte er 2022 den Sprung in die Bezirksliga. Nach einem einjährigen Landesliga-Gastspiel bei der SpVgg Osterhofen wurde Shalaj 2023 erstmals Spielertrainer. Mit dem SV Türk Gücü Straubing glückte dem jungen Übungsleiter der Titelgewinn in der Kreisliga Straubing. Vor einem Jahr verließ der Spielercoach die Gäubodenstädter und wagte den Sprung in die Regionalliga zur SpVgg Hankofen-Hailing. Im vergangenen Sommer kehrte der 29-Jährige jedoch bereits wieder zu Türk Gücü zurück und übernahm am Uferweg erneut den Posten des Spielercoaches. Mit den Futsal-Cracks der Young Boys Balkan stieg der in Frontenhausen lebende Vollblutfußballer zudem in die 1. Bundesliga auf.





