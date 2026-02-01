Elf Fragen, elf Antworten (19): Der Antreiber des TSV Seebach Alexander Heindl besticht seit Jahren durch gute Leistungen und bedingungslose Einsatzbereitschaft von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Alexander Heindl spielt eine wichtige Rolle beim TSV Seebach – Foto: Michael Birkner

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 19. Teil haben wir Alexander Heindl (30) vom TSV Seebach auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

FC Bayern München.



Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Da gab es schon viele Chaoten - ich entscheide mich für Max Bachl-Staudinger. Ein Typ, der stets sehr gute Sprüche auf Lager und viel Blödsinn im Kopf hat.





Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Mein Vorbild war immer Bastian Schweinsteiger, aktuell finde ich Vitinha ziemlich gut.







Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

1. FC Heidenheim, FC St. Pauli.



Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Da gibt es kein spezielles Spiel, ich erinnere mich gerne an die Vergleiche in meiner Jugendzeit gegen den FC Bayern München zurück.





Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Auf ein Jahrzehnt betrachtet würde ich Christoph Beck - sowohl als Gegenspieler als auch Mitspieler - nennen. Ein feiner Kicker, der sich mit konstant guten Leistungen immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Noch dazu ein super Kerl.





Die SpVgg Osterhofen ist der Heimatverein von Alexander Heindl – Foto: Harry Rindler







Wer ist dein WM-Favorit 2026?

England.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Die Duelle gegen den ASV Burglengenfeld sind immer sehr knifflig, irgendwie eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft.



Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Barbaros Yalcin, der mir damals in der Jugend wichtige Werte vermittelt und mir in meinem ersten Herrenjahr das Vertrauen geschenkt hat.





Was hältst du vom VAR?

Gerecht, aber manchmal ein bisschen nervig.







Zur Person:

Alexander Heindl begann das Fußballspielen bei der SpVgg Osterhofen und hatte dann höherklassige Nachwuchsstationen bei der SpVgg GW Deggendorf und dem SV Wacker Burghausen. Nach seiner Rückkehr an die Trat durfte er bei den Donaustädtern Herren-Landesligaluft schnuppern. In der Saison 2014/2015 folgte der Mittelfeldmann seinen ehemaligen Juniorentrainer Alexander Sperl zur TuS Pfarrkirchen. Nach einem einjährigen Gastspiel bei den Rottalern kehrte Heindl zur SpVgg Osterhofen zurück, bei der er bis 2022 blieb. Seither steht der inzwischen 30-Jährige in Diensten des TSV Seebach.



