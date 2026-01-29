Elf Fragen, elf Antworten (18): Der Mittelfeld-Motor des FC Sturm Christoph Traxinger spielt seit 2018 bei den Staffelbergern und ist eine Hauzenberger Konstante geworden von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Geisler

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 18. Teil haben wir Christoph Traxinger (29) vom FC Sturm Hauzenberg auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

Bayern München.















Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Kilian Heß. Ein Typ, der immer für gute Stimmung sorgt und mit dem es nie langweilig wird.











Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Früher Bastian Schweinsteiger, aktuell Joshua Kimmich.





Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

1. FC Heidenheim, FSV Mainz 05.











Was war das bisherige Highlight-Spiel

deiner Laufbahn?

Das Bayernliga-Heimspiel vor ein paar Monaten gegen die U21 von 1860 München, das wir mit 1:0 gewinnen konnten. Flutlicht, viele Zuschauer, ein Top-Gegner und noch dazu ein Sieg, den uns im Vorfeld wohl nur die größten Optimisten zugetraut hätten. Das war für uns ein perfekter Abend, der mir immer in positiver Erinnerung bleiben wird.







Vor seinem Wechsel zum FC Sturm war Traxinger (Mitte) beim SV Hutthurm aktiv – Foto: Karl-Heinz Hönl







Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Jürgen Knödlseder. Knut ist ein unfassbar guter Kicker, der auf und neben dem Platz ein absolutes Vorbild ist.





Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Spanien.



Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Auswärts beim 1. FC Bad Kötzting. Am Roten Steg waren es immer schwere und umkämpfte Spiele. Die Heimreise mussten wir nicht selten mit leeren Händen in Angriff nehmen.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premiere League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Alex Geiger und Dominik Schwarz. Unter diesen beiden hervorragenden Coaches habe ich mich fußballerisch und taktisch enorm weiterentwickelt.





Was hältst du vom VAR?

Fehlentscheidungen, Emotionen und Diskussionen gehören einfach zum Fußball - auch wenn der VAR das Spiel gerechter macht.







Zur Person:

Christoph Traxinger ist nicht nur auf dem grünen Rasen ein sehr bodenständiger Typ, sondern auch außerhalb. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der 29-Jährige in seiner Laufbahn erst drei Vereine hatte. Seine komplette Jugendzeit verbrachte Traxinger beim TSV-DJK Oberdiendorf, bei dem er dann auch seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich machte. 2016 zog es Traxinger zum damaligen Landesligisten SV Hutthurm, ehe er sich 2018 dem FC Sturm Hauzenberg anschloss.