Elf Fragen, elf Antworten (17): Die Tormaschine aus der Hallertau

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 17. Teil haben wir Manfred Gröber (32) vom TV Aiglsbach auf den Zahn gefühlt.
Wer gewinnt 2026 die Champions League?
Bayern München.
Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Andreas "Jofi" Schmidt. Positiv verrückt auf und vor allem neben dem Platz. Wir sind beste Freunde schon seit dem Kindergarten und haben zusammen mit dem TVA vieles miterlebt und gemeinsam legendäre Nächte durchzecht. Einer, der die Mannschaft immer mitreist und aktuell leider nicht zwischen den Pfosten stehen kann.
Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Harry Kane.
Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?
Hoffentlich der VfL Wolfsburg und der 1.FC Heidenheim.
Was war das bisherige Highlight-Spieler deiner Laufbahn?
Im August 2016 der 2:2-Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit im Totopokal gegen den SSV Jahn Regensburg, der in dieser Saison den Aufstieg in die zweite Liga schaffte. Im anschließenden Elfmeterschießen schafften wir die Sensation und schalteten eine Profimannschaft aus. Mindestens genau so emotional war am 1. Juni 2019 mein Tor zum 1:1-Endstand im entscheidenden Relegationsmatch zur Landesliga beim ESV Freilassing, das uns den Aufstieg bescherte. Die anschließende Rückfahrt war legendär. (schmunzelt).
Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?
Fabian Rasch. Er ist die Definition von 100 Prozent Einstellung, Mentalität und Perfektion im Amateurfußball. Wir spielen nun seit zehn Jahren zusammen und Fabi ist immer mit Herz, Leidenschaft und vollem Einsatz in jedem Spiel dabei. Einer, der für die Mannschaft lebt und auf dem Platz alles gibt.
Wer ist dein WM-Favorit 2026?
Portugal.
Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?
Grundsätzlich in allen Stadien, die eine Tartanbahn um den Platz haben und bei denen somit keine Stimmung aufkommen kann.
Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
Premier League.
Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?
Eindeutig Peter Gaydarov, der jetzt U19 Headcoach beim FC Bayern München ist und der mittlerweile unter anderem Lennart Karl, Aleksandar Pavlovic‘, Can Uzun, Nathaniel Brown ausgebildet hat. Ein Top-Trainer und überragender Typ.
Was hältst du vom VAR?
Totaler Mist. Auch wenn es den Fußball ein wenig gerechter macht nimmt es komplett die Emotionen weg.
Zur Person:
Manfred Gröber ist ein waschechtes Eigengewächs des TV Aiglsbach, das als Jugendlicher zum FC Ingolstadt 04 wechselte. Nach seiner Jugendzeit wechselte der Mittelstürmer in die Landesliga zum TV Schierling und bildete dort mit Christian Brandl zwei Jahre lang ein fulminantes Sturmduo. 2014 kehrte Gröber zum TVA zurück und schrieb mit seinem Heimatverein eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, zu der drei Aufstiege und drei Kreispokalsiege gehören.