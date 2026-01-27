Ausnahmestürmer: Manfred Gröber – Foto: Florian Würthele

Elf Fragen, elf Antworten (17): Die Tormaschine aus der Hallertau Manfred Gröber hat für den TV Aiglsbach schon sagenhafte 261 Punktspieltreffer erzielt Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West Aiglsbach Manfred Gröber

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 17. Teil haben wir Manfred Gröber (32) vom TV Aiglsbach auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

Bayern München.











Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Andreas "Jofi" Schmidt. Positiv verrückt auf und vor allem neben dem Platz. Wir sind beste Freunde schon seit dem Kindergarten und haben zusammen mit dem TVA vieles miterlebt und gemeinsam legendäre Nächte durchzecht. Einer, der die Mannschaft immer mitreist und aktuell leider nicht zwischen den Pfosten stehen kann.







Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Harry Kane.



Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

Hoffentlich der VfL Wolfsburg und der 1.FC Heidenheim.



Was war das bisherige Highlight-Spieler deiner Laufbahn?

Im August 2016 der 2:2-Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit im Totopokal gegen den SSV Jahn Regensburg, der in dieser Saison den Aufstieg in die zweite Liga schaffte. Im anschließenden Elfmeterschießen schafften wir die Sensation und schalteten eine Profimannschaft aus. Mindestens genau so emotional war am 1. Juni 2019 mein Tor zum 1:1-Endstand im entscheidenden Relegationsmatch zur Landesliga beim ESV Freilassing, das uns den Aufstieg bescherte. Die anschließende Rückfahrt war legendär. (schmunzelt).







Der Totopokal-Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg im August 2016 war für den TV Aiglsbach ein Jahrhundertspiel – Foto: Jürgen Meyer