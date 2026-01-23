Martin Stoller weist eine beeindruckende Trefferquote auf – Foto: Charly Becherer

Elf Fragen, elf Antworten (16): Der Sturm-Hüne des "V" Martin Stoller hat über 20 Jahre für den TSV Ergoldsbach gespielt und ist jetzt Torgarant des Landesligisten Verlinkte Inhalte präsentiert von Landesliga Mitte Eggenfelden Martin Stoller

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 16. Teil haben wir Martin Stoller (32) vom SSV Eggenfelden auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

FC Bayern München.





















Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Mit weitem Abstand Blin Kelmendi, der ein äußerst lustiger Zeitgenosse ist.







Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Harry Kane.





Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

FC ⁠St. Pauli, 1. FC Heidenheim.





Was war das bisherige Highlight-Spieler deiner Laufbahn?

Spontan fällt mir aus meiner Ergoldsbacher Zeit der 7:3 Auswärtssieg beim ASCK Simbach ein. Ein irres Spiel und auch die anschließende feuchtfröhlicher Busfahrt ist mir in bleibender Erinnerung geblieben.







Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Christian Brandl. Über so viele Jahre solche konstant starke Leistungen zu bringen, ist beeindruckend.







Beim TSV Ergoldsbach erarbeitete sich Stoller einen Legendenstatus – Foto: Alfred Brumbauer







Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Frankreich.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Auswärtsspiele beim FC Dingolfing - egal ob mit dem TSV Ergoldsbach oder dem SSV Eggenfelden - waren für mich bisher nicht vergnügungssteuerpflichtig und immer Nullrunden.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

⁠Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

⁠Konrad Fraunhofer. Unter ihm habe ich bisher die größte Entwicklung bei einer Mannschaft erlebt.





Was hältst du vom VAR?

Der macht leider mehr kaputt als er Nutzen hat. Ein absoluter Stimmungskiller.







Zur Person:

Martin Stoller verbrachte mehr als 20 Jahre beim TSV Ergoldsbach. Für seinen Heimatverein erzielte der großgewachsene Offensivmann im Herrenbereich über 200(!) Tore und hatte maßgeblichen Anteil, dass 2019 die Rückkehr in die Bezirksliga klappte und 2022 sogar der dritte Platz in der West-Staffel heraussprang. Seit Sommer 2024 ist der inzwischen 32-Jährige Co-Spielertrainer beim SSV Eggenfelden und ist auch bei den Rottalern ein verlässlicher Scorer. Dem Routinier glückten in 51 Partien 27 Treffer und 14 Assists. Kommende Saison zieht es Stoller zur SpVgg Landshut.







