Elf Fragen, elf Antworten (15): Dominik Leone – Tore am Fließband

– Foto: Thomas Melder

Um die Winterpause kurzweilig zu gestalten, setzen wir unsere Serie „Elf Fragen, elf Antworten“ fort. In dieser Ausgabe haben wir bei Dominik Leone (34) von RG Wesseling nachgehört, der auch in der Kreisliga A weiter für Schlagzeilen sorgt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Daniel Farkas .

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Ein Mittelfußbruch im Spiel gegen Bergisch Gladbach.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Das Bitburger-Pokalfinale gegen den TSV Weiß mit Wesseling-Urfeld.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Mein Bruder Jamie Schütz.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Gegen jeden Verein, der vor 13 Uhr spielt.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Jupp Farkas.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Amateurplatz.

Was ist deine größte Fußballmacke oder dein Ritual vor dem Spiel?

Eine Zigarette vorm Spiel.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Die Premier League.

Dominik Leone ist 34 Jahre alt und spielt seit der Saison 2022/23 für RG Wesseling. Mit dem Team gelang ihm der bemerkenswerte Durchmarsch von der Kreisliga C bis in die Kreisliga A Rhein-Erft, wo der Aufsteiger aktuell auf dem vierten Tabellenplatz steht. Leone hatte dabei maßgeblichen Anteil am Erfolg: In jeder Saison erzielte er mindestens 30 Treffer – auch aktuell steht er nach 15 Spieltagen bereits bei 22 Toren. Zuvor war der Angreifer unter anderem in der Mittelrheinliga für Wesseling-Urfeld und BW Friesdorf aktiv.