Elf Fragen, elf Antworten (15): Der Zauberfuß aus dem Bayerwald

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 15. Teil haben wir Christian Mühlbauer (29) von der SpVgg Lam auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

FC Bayern München.





Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Sandro Nickl, der ein absolut positiv Verrückter ist. Ich bin ihm im Training lieber aus dem Weg gegangen, wenn es um Zweikämpfe gegangen ist. (schmunzelt). Ein Top-Verteidiger - knallhart, aber menschlich top. Zwischen uns hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt.





Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Harry Kane - auch schon zu seiner Tottenham-Zeit.





Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

1. FC Heidenheim, FC St.Pauli.





Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn?

Das Relegations-Heimspiel zur Bayernliga mit dem TSV Seebach gegen den VfR Garching im Mai 2024. Wir haben die Partie vor 900 Zuschauern zwar mit 2:4 verloren, dennoch war es ein supertolles Erlebnis.





Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Mein langjähriger Mitspieler Daniel Gschwendtner. Als Innenverteidiger bringt er seit vielen Jahren konstant gute Leistungen auf hohem Niveau.







Mit dem TSV Seebach wurde Mühlbauer (am Ball) Landesliga-Vizemeister – Foto: Harry Rindler







Wer ist dein WM-Favorit 2026?

England.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Ich spiele immer gerne, daher tue ich mich schwer, eine Mannschaft zu nennen, Bei uns in der Landesliga Mitte tun wir uns gegen den ASV Burglengenfeld meist ziemlich schwer.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Manfred Stern. Unter ihm durfte ich insgesamt sechs Jahre spielen. Sowohl im taktischen wie im spielerischen Bereich habe ich von ihm sehr viel mitnehmen können. Dafür kann ich nur Danke sagen!





Was hältst du vom VAR?

Nicht viel. Zum Fußball gehören Fehlentscheidungen dazu und auch mit dem VAR gibt es immer wieder Unklarheiten. Zudem dauert es mir oft viel zu lange, bis eine Entscheidung getroffen ist.







Zur Person:

Christian Mühlbauer verbracht fast seine komplette Jugendzeit - unterbrochen von einem kurzen Abstecher zur SpVgg Ruhmannsfelden - beim SV Arnbruck. Nach einem halbjährigen Bayernliga-Gastspiel beim 1. FC Bad Kötzting kehrte er zu seinem Heimatverein zurück, den er 2015 Richtung SpVgg Lam verließ. Nach sechs Jahren bei den Osserbuam nahm der Linksfuß beim SVA seine erste Spielertrainer-Station in Angriff. 2023 wechselte er als Co-Spielertrainer zum TSV Seebach, mit dem er Landesliga-Vizemeister wurde. 2024 zog es den Offensiv-Allrounder in der gleichen Position ein zweites Mal zur SpVgg Lam, für die er inzwischen schon 174 Punktspiele bestritten hat und dabei 86 Tore erzielte.