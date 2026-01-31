Elf Fragen, elf Antworten (14): Michels und der Blick nach oben

– Foto: Pulheimer SC

Um die Winterpause etwas aufzulockern, setzen wir unsere Serie „Elf Fragen, elf Antworten“ fort. In dieser Ausgabe haben wir bei Thomas Michels (28) vom Pulheimer SC nachgehört, der mit seinem Team aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A Rhein-Erft steht.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Raphael Polaczek .

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Eine Gelb-Rote Karte vier Minuten nach meiner Einwechslung auswärts in Nierfeld.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Der wichtige 4:1-Sieg gegen Widdersdorf in der Aufstiegssaison 2023/24 mit dem Pulheimer SC.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Adrian Szöke in der A-Jugend bei BW Königsdorf.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Harry Kane.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Auswärts in Schafhausen.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Cüneyt Karaca.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Am liebsten gar nichts mit Fußball, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Stadion.

Was ist deine größte Fußballmacke oder dein Ritual vor dem Spiel?

So richtig ein Ritual habe ich nicht. Wichtig ist mir nur, dass ich vor der Fahrt zum Platz gut gegessen habe.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Die Premier League.

Thomas Michels ist 28 Jahre alt und spielt seit der Saison 2022/23 für den Pulheimer SC. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt Erfahrung aus höheren Spielklassen mit: Zuvor lief er unter anderem in der Bezirksliga für Viktoria Frechen sowie in der Landesliga für den GKSC Hürth auf. Aktuell gehört Michels zu den Leistungsträgern beim PSC, der in der Kreisliga A Rhein-Erft weiter ein wichtiges Wort im Aufstiegsrennen mitreden will.