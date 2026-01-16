Elf Fragen, elf Antworten (14): Ein Top-Sechser der Bayernliga

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im 14. Teil haben wir Maximilian Sammereier (29) vom SV Erlbach auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Andreas Surner. Ein positiv Verrückter, den man erlebt haben muss.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? In der Saison 2023/2024 der letzter Spieltag gegen den TSV Rain. Durch einen Last-Minute-Sieg konnten wir uns die Meisterschaft sichern. In der darauffolgenden Saison hatten wir am vorletzten Spieltag die entscheidende Partie gegen den FC Pipinsried, die wir mit drei Toren Differenz gewinnen mussten, um die Regionalliga-Relegation zu erreichen. Vor 1.800 Zuschauen lieferten wir eine tolle Leistung ab und siegten letztlich mit 3:0.

Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Markus Gallmaier. Ein herausragender Stürmer, der trotz zahlreicher Verletzungen immer wieder zurückgekommen ist. Auf dem Platz geraten wir ab und zu aneinander, aber abseits davon ist er ein guter Typ.







Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Spanien.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Der TSV Nördlingen gehört nicht zu meinen Favoriten. Ein äußerst unangenehmer Gegner.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Natürlich Lukas Lechner, aber auch mein Jugendtrainer Bernhard Moosleitner hat mich beim SV Wacker Burghausen nachhaltig beeindruckt.





Was hältst du vom VAR?

Da bin ich relativ emotionslos. Wenn der VAR dazu beiträgt, dass die Entscheidungen korrekt sind, finde ich ihn gut.







Zur Person:



Maximilian Sammereier startete seine Laufbahn beim SV Haarbach, ehe es über den FC Vilshofen zum SV Wacker Burghausen ging, bei dem er sogar U19-Bundesligaluft schnuppern durfte. Nach einem kurzen Abstecher beim SSV Jahn Regensburg wechselte der Rottaler zum SV Schalding-Heining. Nach einer erfolgreichen Station bei der TuS Pfarrkirchen, mit der Sammereier Bezirksliga-Meister wurde, kehrte er nochmal an den Reuthinger Weg zurück, riss sich aber im ersten Training das Kreuzband. Einen Neustart wagte er Mittelfeld-Stratege 2019 beim SV Erlbach. An den grandiosen sportlichen Erfolgen der Oberbayern, die 2021 den Titel in der Landesliga Südost und 2024 Erster in der Bayernliga Süd wurden, war Sammereier maßgeblich beteiligt. Seit eineinhalb Jahren ist der "Sechser" mittlerweile auch Co-Spielertrainer.