Elf Fragen, elf Antworten (13): Mit Dynamo auf der Überholspur

– Foto: Miriam Senft

Um die Winterpause kurzweilig zu gestalten, setzen wir unsere Serie „Elf Fragen, elf Antworten“ fort. In dieser Ausgabe haben wir bei Thomas Schmidt (26) von Dynamo Erkelenz nachgehört, der mit seinem Team aktuell souverän an der Spitze der Kreisliga A Heinsberg steht.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Brendan Schäfer (Dynamo Erkelenz). Wirklich ein verrückter Kerl. Gegen ihn zu spielen macht gar keinen Spaß – ich versuche im Training sogar zu vermeiden, in der gegnerischen Mannschaft zu sein. Es fühlt sich an, als würde man gegen einen riesigen Felsen laufen. Aber er ist ein super Typ, sehr hilfsbereit und gibt immer 110 Prozent – der Verrückte.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Keine – aus jedem Fehler lernt man und wird besser. Gehört alles zum Game.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Zum einen das Spiel mit Würm-Lindern gegen Millich, als ich als noch A-Jugendlicher bei den Senioren ausgeholfen habe. Ich habe ein Traumtor erzielt: Fallrückzieher außerhalb des Strafraums unter die Latte. Sieben Minuten später wurde ich allerdings nach einem groben Foul mit dem Krankenwagen abgeholt. Und ganz klar auch das Pokalfinale im Kreis Heinsberg im vergangenen Jahr mit Dynamo Erkelenz gegen Kuckum. Zwar ging das Spiel 1:2 verloren, aber die Atmosphäre, unsere Fans und die gesamte Vorbereitung waren einfach unbeschreiblich.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Enrique Lofolomo – nicht umsonst Fußballprofi geworden.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Einen echten Lieblingsspieler habe ich nicht, aber Thiago Alcántara habe ich immer sehr gerne zugeschaut.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Ich nenne keinen konkreten Verein. Gegen unfaire Teams, die dreckig spielen, macht es einfach keinen Spaß. Körperbetont und aggressiv – gerne, aber bitte fair.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Rob Hutting, damals mein Trainer in Teveren. Ich war frisch 19 und kam in die Landesliga. Er hat mir immer vertraut, mein Talent gesehen und auf mich gesetzt. In dieser Zeit habe ich am meisten gelernt.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Keins von beidem. Zeit mit meinen zwei Kindern und meiner Frau verbringen.

Was ist deine größte Fußballmacke oder dein Ritual vor dem Spiel?

Ich kann nur mit weißen Fußballschuhen spielen. Mit anderen fühle ich mich überhaupt nicht wohl.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Die Premier League.

Thomas Schmidt ist 26 Jahre alt und spielt für Dynamo Erkelenz in der Kreisliga A Heinsberg. Der Tabellenführer hat sich bereits früh deutlich vom restlichen Feld abgesetzt, Schmidt steuerte in 13 Partien 20 Scorerpunkte bei. Zuvor sammelte der Offensivspieler Erfahrung in der Bezirksliga bei Würm-Lindern sowie in der Landesliga bei Teveren. Aktuell zählt er zu den prägenden Akteuren einer Mannschaft, die klar Kurs Richtung Aufstieg nimmt.