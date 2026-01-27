Elf Fragen, elf Antworten (12): Zwischen Futsal und Fußballplatz

Um die Winterpause abwechslungsreich zu gestalten, setzen wir unsere Serie "Elf Fragen, elf Antworten“ fort. In dieser Ausgabe haben wir bei Dennis Prause (34) vom SV Wachtberg nachgehört, der seit vielen Jahren zu den prägenden Gesichtern des Vereins gehört.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Unser Team hat viele Charaktere, aber Phillip Kickel sticht mit seiner verrückten Art immer heraus.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Da gibt es ehrlich gesagt nichts, was ich wirklich ausradieren müsste – ich sehe alles eher als Erfahrung.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Das Mittelrheinpokalspiel gegen Fortuna Köln.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Fußballerisch nicht der stärkste, aber sein Einsatz und sein Herz auf dem Platz waren unübertroffen: Olcay Yildirim.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Aktuell gefällt mir El Mala sehr gut – auch, weil er für den richtigen Verein spielt.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Gegen den MSV Bonn.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

In der Jugend war es Lorenzo Dimitriu.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Sowohl als auch.

Was ist deine größte Fußballmacke oder dein Ritual vor dem Spiel?

Ich laufe immer als Letzter ein.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Ich schaue gerne die Bundesliga.

Dennis Prause ist 34 Jahre alt und spielt bereits seit der Saison 2011/12 für den SV Wachtberg. In dieser Zeit lief der Angreifer unter anderem in der Landesliga und Bezirksliga für den Verein auf. Nach dem Abstieg in der Vorsaison tritt Wachtberg aktuell in der Kreisliga A Bonn an, wo das Team zur Winterpause auf dem vierten Tabellenplatz steht und weiterhin im Aufstiegsrennen vertreten ist. Parallel war Prause bis zur Saison 2019/20 auch im Futsal aktiv und spielte mit den Bonner Lions unter anderem in der Futsal-Regionalliga. Beim SV Wachtberg zählt er seit Jahren zu den festen Stützen und steuert regelmäßig zweistellige Scorerwerte bei.