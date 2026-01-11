Elf Fragen, elf Antworten (12): Der Torgarant der SpVgg Hankofen

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im zwölften Teil haben wir Andreas Wagner (30) von der SpVgg Hankofen-Hailing auf den Zahn gefühlt.
Wer gewinnt 2026 die Champions League?
Ich würde mir den FC Bayern wünschen, denke aber dass es erneut Paris St. Germain machen wird.
Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Ganz klar Michael Lummer - ein positiv Verrückter.
Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?
Einen auszuwählen ist schwierig, aber Harry Kane ist schon eine Klasse für sich.
Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?
1. FC Heidenheim und SV Werder Bremen.
Was war das bisherige Highlight-Spieler deiner Laufbahn?
Die beiden Relegationsduelle zur Regionalliga gegen den SV Erlbach. Sagenhafte Kulissen, extrem umkämpfte Spiele und ein positiver Ausgang für uns.
Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?
Tobias Richter ist der genialste Spieler, mit dem ich zusammenspielen durfte. Er kann noch so unauffällig in einem Spiel sein und hatte trotzdem immer einen unglaublichen Impact auf die Mannschaft. Ein wirklich einmaliger Spieler.
Wer ist dein WM-Favorit 2026?
Spanien und Frankreich
Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?
SV Wendelskirchen. Gegen diesen Verein habe ich nie irgendetwas gewonnen.
Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?
Eigentlich gar keine. Ich verfolge die Championsleague und die Bundesliga, die hauptsächlich wegen unserer Kickbase-Challenge.
Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?
Tobias Beck. Becki und ich kennen uns schon lange und ich konnte mich durch ihn - sowohl persönlich als auch fußballerisch - enorm weiterentwickeln. Wie er sich auch persönlich als Trainer in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eindrucksvoll.
Was hältst du vom VAR?
Sehr sinnvoll, aber ich würde mir wünschen, dass es wie in den USA eine 'Coaches Challenge' gibt, wo man als Trainer aktiv eingreifen kann. Einmal pro Spiel maximal. Beispielsweise wenn ein Ecke unberechtigt war und daraus ein Tor entsteht oder beim Thema Handspiel. Abseits ist zu 100 Prozent ein Thema für die KI, da darf es keinen Graubereich geben!
Zur Person:
Andreas Wagner machte seine ersten Fußball-Schritte beim TSV Mamming, ehe er den Großteil seiner Jugendzeit bei der JFG Gäuboden-Süd verbrachte, ehe es ihn als älterer A-Juniorenspieler zur SpVgg GW Deggendorf zog. Seine erste Station im Herrenbereich hatte der Goalgetter beim SV Haidlfing, ehe er nochmal eine Halbsaison das Deggendorfer Trikot trug. Nach viereinhalb Jahren beim TSV Pilsting wechselte Wagner im Sommer 2020 zur SpVgg Hankofen-Hailing, mit der er zweimal Bayernliga-Meister wurde und inzwischen stolze 57 Punktspieltreffer erzielt hat.