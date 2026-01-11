Treffsicherer Angreifer: Andreas Wagner – Foto: Paul Hofer

Elf Fragen, elf Antworten (12): Der Torgarant der SpVgg Hankofen Stürmer Andreas Wagner ist bei den "Dorfbuam" seit Jahren ein unverzichtbarer Leistungsträger Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Hankofen Andreas Wagner

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im zwölften Teil haben wir Andreas Wagner (30) von der SpVgg Hankofen-Hailing auf den Zahn gefühlt.

Wer gewinnt 2026 die Champions League?

Ich würde mir den FC Bayern wünschen, denke aber dass es erneut Paris St. Germain machen wird.















Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?

Ganz klar Michael Lummer - ein positiv Verrückter.





Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Einen auszuwählen ist schwierig, aber Harry Kane ist schon eine Klasse für sich.



Welche beiden Vereine werden in der Saison 2025/2026 aus der Bundesliga absteigen?

1. FC Heidenheim und SV Werder Bremen.



Was war das bisherige Highlight-Spieler deiner Laufbahn?

Die beiden Relegationsduelle zur Regionalliga gegen den SV Erlbach. Sagenhafte Kulissen, extrem umkämpfte Spiele und ein positiver Ausgang für uns.





Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Tobias Richter ist der genialste Spieler, mit dem ich zusammenspielen durfte. Er kann noch so unauffällig in einem Spiel sein und hatte trotzdem immer einen unglaublichen Impact auf die Mannschaft. Ein wirklich einmaliger Spieler.







Vor seiner Zeit in Hankofen war Wagner (am Ball im weißen Trikot) viereinhalb Jahre für den TSV Pilsting aktiv – Foto: Paul Hofer