Elf Fragen, elf Antworten (11): Uwe Wolf hat ihn beeindruckt

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im elften Teil haben wir Tobias Steer (27) von der SpVgg Landshut auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Da gibt es extrem viele. Es würden den Rahmen sprengen jeden davon einzelnen aufzuzählen. (schmunzelt).

Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt? Mein Bruder Andreas. Ein überragender Keeper, dessen Dribblings gegen die gegnerischen Stürmer im eigenen Strafraum legendär sind. (lacht)

Was war das bisherige Highlight-Spieler deiner Laufbahn? Das war am vorletzten Bayernliga-Spieltag der Saison 2024/2025. Mit dem SV Erlbach mussten wir daheim gegen den FC Pipinsried mit drei Toren Differenz gewinnen, um den Gegner zu überholen und den Einzug in die Aufstiegsrelegation schaffen. In einem echten Krimi siegten wir letztlich mit 3:0 und als der alles entscheidende Treffer fiel, sind die knapp 2.000 Zuschauer regelrecht explodiert. Das war die mit Abstand beste Stimmung, die ich jemals in einem Amateurstadion erleben durfte.

Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Deutschland.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

FV Illertissen - vor allem auswärts. Eine Tartanbahn um den Platz herum, maximal 150 Zuschauer und zudem eine richtig starke Truppe, gegen die nur sehr schwer etwas zu holen war.





Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.







Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Tudor Chioar und Uwe Wolf. Tudor war mein Trainer in der A-Jugend der SpVgg Landshut und hat uns mit allen Facetten auf den Herrenbereich vorbereitet. Wir sind unter ihm damals sensationell in die Bayernliga aufgestiegen. Er hat mich immer gepusht und war einer meiner größten Förderer. Uwe Wolf hatte beim TSV Buchbach vom ersten Tag an eine immense Autorität und Mannschaftsführung. Wir sind als Team für Ihn durchs Feuer gegangen und er für uns - so haben wir auch gespielt. Unter ihm habe ich in Sachen Kabinendisziplin und Wille nochmal enorm viel dazugelernt, wohl mit die besten Spiele meiner Karriere gemacht. Wir sind auch heute noch regelmäßig in Kontakt.







Was hältst du vom VAR?

Nicht viel. Ehrlicherweise muss man allerdings sagen, dass der Fußball dadurch schon gerechter geworden ist.







Zur Person:



Tobias Steer wurde beim TV Geisenhausen groß, ehe Stationen beim FC Bayern München, dem FC Ingolstadt und der SpVgg Landshut folgten. Bei der "Spiele" verdiente sich der offensive Mittelfeldmann auch seine ersten Sporen im Herrenbereich. Nach einem einjährigen Intermezzo beim TSV 1860 München, wechselte er 2018 an den Hammerbach zurück. 2021 zog es Steer zum TSV Buchbach, für den er 71 Regionalliga-Partien (14 Tore) absolvierte. Nach einer erfolgreichen Bayernliga-Saison beim SV Erlbach kehrte der Freistoßspezialist im vergangenen Sommer zur SpVgg Landshut zurück.