Elf Fragen, elf Antworten (11): Alter schützt vor Toren nicht

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Heute steht uns Knipser Pascal Schneider (40) Rede und Antwort!

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Oskar Tkacz ist ein sehr lustiger Mensch und ein super Typ. Er hat immer einen Scherz auf Lager und man kann mit ihm sehr viel Spaß auf dem Platz und in der Kabine haben.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Mit der Dürener Auswahl gegen den FC Bayern München.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen?

Meine Verletzung im Spiel gegen Germania Lich-Steinstraß mit Rhenania Eschweiler.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Das war Gerard Sambou. Ein sehr ballsicherer Spieler, der immer eine Idee oder Lösung mit dem Ball parat hatte.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Lionel Messi und Erling Haaland.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Da gibt es keinen bestimmten Verein.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Ich habe unter Winni Hannes zwölf oder 13 Jahre gespielt. Mit ihm habe ich am meisten erlebt, am längsten zusammengearbeitet.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Amateurplatz.

Was ist deine größte Fußballmacke oder Ritual vor dem Spiel?

Ich ziehe immer den linken Schuh zuerst an – und trinke einen Red Bull vor dem Spiel

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

Ein Schuss flach ins lange Eck ist immer ein Tor.





🗣️ Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Pascal Schneider eine feste Größe im Amateurfußball im Raum Aachen. Der heute 40-Jährige verzichtete einst auf einen Wechsel in die Regionalliga und blieb seiner Heimat treu. In dieser Saison kehrte er zu Borussia Freialdenhoven zurück, für die er in 13 Spielen bereits an 17 Treffern beteiligt war.