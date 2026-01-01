Elf Fragen, elf Antworten (10): Deggendorfs Anführer

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Im zehnten Teil haben wir Niklas Hauner (29) von der SpVgg Deggendorf auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Eindeutig Arian Spahiu. Dazu möchte ich aber gar nicht ins Detail gehen. (lacht). Noch dazu ist er ein unglaubliches Talent, das hoffentlich seine PS irgendwann mal komplett auf den Platz bekommt.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Da wir uns im Frühjahr 2022 für das Kreispokalfinale qualifiziert hatten, musste unser Liga-Spitzenspiel gegen den FC Dingolfing auf einen Mittwoch in der Saisonendphase verlegt werden. Die Partie begann aufgrund des großen Zuschauerandrangs erst eine Viertelstunde später als geplant und es waren mehr als 1.500 Leute im Donau-Wald-Stadion. Obwohl Dingolfing als Tabellenzweiter eigentlich mehr als wir riskieren hätte müssen, haben wir voll auf Angriff gespielt und konnten uns in einem packenden Match mit 2:1 durchsetzen. Mit dem ganzen Drumherum ein Spiel, das ich nie vergessen werde.

Welcher niederbayerische Amateurfußballer hat dich in den letzten zehn Jahren ganz besonders beeindruckt?

Christoph Beck hat über Jahre Top-Leistungen gebracht, davor kann man nur den Hut ziehen. Mein bester Mitspieler war bislang Wolfgang Weidlich. Eine echte Maschine, die einen brutalen linken Huf hat und wohl noch mindestens bis zu seinem 50. Geburtstag spielen wird.







Wer ist dein WM-Favorit 2026?

Deutschland.





Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Eine richtig gute Mannschaft, die uns ein paar Mal sauber die Grenzen aufgezeigt hat. Im März 2023 habe ich mich zu allem Übel in Schwandorf beim Aufwärmen verletzt und konnte deshalb nicht auflaufen. Am Ende holten wir mit einer absoluten Notbesetzung ein 2:2-Unentschieden. Vielleicht liegt es doch an mir. (schmunzelt)







Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League.





Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Tom Seidl und Barbaros Yalcin. "Baby" war mein Jugendtrainer, von dem ich Werte vermittelt bekommen habe, die mir extrem viel fürs Leben gebracht haben. Tom ist sehr fordernd und bei ihm sind vor allem die Abläufe im eigenen Ballbesitz ein großes Thema, an dem wir im Training zig Stunden gearbeitet haben. Den Offensivfußball, den wir mit einer ganz jungen Mannschaft gespielt haben, war seine Handschrift und wurde mit dem Landesliga-Aufstieg belohnt. Beide können zudem auch richtig gute Motivatoren sein und sind menschlich super Typen.







Was hältst du vom VAR?

Abschaffen! Zum Fußball gehören Emotionen, die durch den VAR kaputt gemacht werden.







Zur Person:



Niklas Hauner lernte das Fußball-ABC beim ASV Degernbach, ehe er als D-Jugendlicher ins NLZ der SpVgg GW Deggendorf wechselte. 2012 wagte der Defensiv-Allrounder den Sprung zum SSV Jahn Regensburg, bei dem er sich in der Jugend-Bundesliga beweisen durfte. Ein Jahr später kehrte der Verteidiger an die Trat zurück. 2015 zog es Hauner zum Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Ruhmannsfelden. Am Lerchenfeld hatte der Lohamer aber sportlich keine erfolgreiche Zeit und musste zwei Abstiege mitmachen. 2019 gab Hauner der Spvgg GW Deggendorf zum dritten Mal das Ja-Wort und hält ihr seither die Treue. In den vergangenen Monaten setzte den Leader der Grün-Weißen aber eine hartnäckige Verletzung oft außer Gefecht.