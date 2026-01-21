Elf Fragen, elf Antworten (10): Baller League Kapitän mit 21

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. In der neunte Ausgabe haben wir bei Elias Römers (22) vom SC 08 Elsdorf nachgehört.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Max Düwel (Altona 93) Einer der nicht nachdenkt auf dem Platz und das macht worauf er Bock hat, seien es Skills oder Bewegungen, die man nicht erwartet.

Wer gewinnt 2026 die Champions League? Ich gehe mit Arsenal, wenn sie die Konstanz halten können.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Mir fällt da ehrlich gesagt so direkt nichts ein. Wahrscheinlich ein Elfmeter, den man mal verschossen hat. Aber zum Glück nie so schlimm, dass er mir in Erinnerung geblieben ist.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Baller League Finale Season 2 vor 15.000 Zuschauern in Düsseldorf oder ein Jugendspiel gegen Tottenham.



Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

Sascha Bigalke war technisch schon auf einem anderen Level. Er hat Pannas verteilt in Spielräumen, in denen der Trainer mich aus dem Kader streichen würde, hätte ich es versucht und nicht geschafft.



Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Pedri mit seiner Ballsicherheit, verliert kaum ein Ball und steckt die Bälle im richtigen Moment durch. Super Kicker.



Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

In der Baller League Käfigtiger, da sie das komplette Gegenteil von unserem Spielstil sind.

Auf dem Großfeld fand ich bisher Gütersloh am unangenehmsten. Da hätte ich keine Lust nochmal 90 min hinterherzulaufen.



⁠⁠Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Da muss ich mehrere nennen.

Unter Simon Pesch habe ich fußballerisch und taktisch wahrscheinlich in einer Saison mehr gelernt als in den weiteren Jahren Jugendfußball. Nicht umsonst ist er auch Profitrainer geworden.

Dazu aber auf jeden Fall auch Julian Schieber in der Baller League, der mich als jüngsten Spieler zum Kapitän gemacht hat. Auch wenn die Baller League ein anderer Fußball ist, hat er mir gezeigt wie wichtig Vertrauen vom Trainer ist. Das war dann auch meine beste Saison bisher. Zuletzt auch Sören Schuschke in der U19. Er hat aus uns kleinen Jungs professionelle Spieler gemacht.



Spielfreies Wochenende - Stadion oder Amateurplatz?

Stadion oder vor dem Fernseher Konferenz schauen.

Wenn mein Bruder (Arian Römers) mit der FC U19 spielt, gerne auch am Amateurplatz.



Was ist deine größte Fußballmacke oder Ritual vor dem Spiel?

Ich kann nicht ohne Tape spielen. Warum auch immer. Ich versuche vor jedem Spiel einfach meinen Kopf frei zu bekommen.



Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Premier League oder LaLiga. Die beiden Ligen sind immer spannend und auch oft unter der Woche, das macht Bock.



Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

Einfach spielen anstatt sich selbst in Szene zu setzen war für mich langfristig am erfolgreichsten.

🗣️ Elias Römers spielt gerade beim SC 08 Elsdorf. Nachdem er sämtliche Jugendmannschaften des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind durchlief, sammelte er im Herrenbereich für den TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 und 1. FC Düren Erfahrung in Mittelrhein- und sogar Regionalliga. Seit Gründung der Baller League im Frühjahr 2024 ist er auch dort aktiv. Unter dem Coach Julian Schieber durfte er mit 21 Jahren seine Mannschaft Streets United bereits als Kapitän anführen.