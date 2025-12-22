Elf Fragen, elf Antworten (1): Der Top-Scorer des TV Hoffnungsthal

Um die Winterpause möglichst kurzweilig zu halten, haben wir uns entschlossen, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Elf Fragen, elf Antworten. Zum Start haben wir Anton Musculus (27) vom TV Hoffnungsthal auf den Zahn gefühlt.

Wer ist der verrückteste Spieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast? Der verrückteste Spieler war wahrscheinlich Nico Langweild. Der hatte im positivsten Sinne ein Rad ab und konnte an guten Tagen mit seiner Art die ganze Mannschaft tragen, an schlechten Tagen konnte er uns aber auch ganz schön nerven.

Welche Aktion aus deiner Karriere würdest du lieber für immer vergessen? Erst letzte Saison habe ich gegen Rheindörfer den Ball aus fünf Metern aufs leere Tor daneben geschossen.

Was war das bisherige Highlight-Spiel deiner Laufbahn? Das Highlight-Spiel ist einfach: Vor ziemlich genau einem Jahr das Spiel im FVM-Pokal gegen Alemannia Aachen, in dem wir bis kurz vor Schluss mit 1:0 geführt haben.

Welcher Mitspieler war fußballerisch der beste, den du jemals hattest?

In der Jugend war es wahrscheinlich Tim Handwerker, momentan ist es Aytekin Kanli, der, wenn er fit ist, richtig stark ist.

Welchen Spieler im Profibereich findest du richtig gut?

Einen wirklichen Lieblingsspieler habe ich nicht. Als Kind fand ich Diego Forlán immer am besten. Aktuell bin ich kein großer Fan von einzelnen Spielern mehr, aber Scott McTominay ist momentan ein sehr starker Spieler.

Gegen welchen Verein spielst du gar nicht gerne?

Einen wirklichen Angstgegner habe ich nicht, aber in Heiligenhaus zu spielen macht keinen Spaß – wegen der Platzverhältnisse und den anstrengenden Fans, die immer vor Ort sind.

Welcher Trainer hat dich bislang am meisten geprägt?

Ich würde sagen, unser jetziger Trainer Baran macht das schon sehr gut. Durch ihn habe ich angefangen, bewusst mehr Verantwortung zu übernehmen, und das hilft meinem Spiel sehr.

Spielfreies Wochenende – Stadion oder Amateurplatz?

Wenn ich Spiele vor Ort verfolge, dann eher im Stadion, aber das kommt auch nicht allzu oft vor.

Was ist deine größte Fußballmacke oder Ritual vor dem Spiel?

Ein richtiges Ritual habe ich eigentlich nicht, aber vor dem Spiel kaltes Wasser ins Gesicht und japanisches Heilpflanzenöl vom Teamkollegen unter die Nase zu reiben, ist mittlerweile schon ein bisschen Tradition geworden.

Welche internationale Liga interessiert dich am meisten?

Da ich Fan des FC bin, natürlich die Bundesliga. Ich verfolge aber auch die Serie A gerne, weil ich die SSC Neapel seit einigen Jahren sehr mag.

Zusatzfrage: Welche Fußballweisheit sollte jeder Amateurspieler kennen?

Der muss morgen arbeiten!

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Anton Musculus unter anderem beim SV Bergisch Gladbach 09 und im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Unterhaching. Über den FV Wiehl und den FC Bensberg kam der beidfüßige Offensivmann zum TV Hoffnungsthal, für den er in 121 Bezirksliga-Partien 70 Tore erzielte. Insgesamt bringt es der heute 27-Jährige auf mehr als 160 Bezirksliga-Spiele sowie sieben Einsätze in der Landesliga.