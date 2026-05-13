Elf Fakten zum Kreispokalfinale

Duell der Führungsspieler: Lars Flommersfeld von der SG Soonwald (blaues Trikot) und Waldböckelheims Simon Schmidt. Foto: Daudistel

ROXHEIM. Die einen wollen den ersten Teil eines Doubles abhaken, die anderen nach fast fünf Jahrzehnten den zweiten Pokalerfolg. Am Mittwoch stehen sich im Finale des Bad Kreuznacher Fußball-Kreispokals die SG Soonwald und der TuS Waldböckelheim gegenüber. Hier sind elf Fakten zum Finale, das die VRM bei „Fußball live“ in Echtzeit überträgt:

1. Die Daten zum Duell: Angepfiffen wird das Kreispokalendspiel am Mittwoch um 19 Uhr auf dem Naturrasenplatz in Roxheim. Sollte die Partie nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, gibt es zunächst zweimal 15 Minuten Verlängerung und dann eventuell Elfmeterschießen bis zur Entscheidung.

2. Schiedsrichter an der Pfeife und am Mikrofon: Die Partie wird von Dennis Monz geleitet, dem Monzinger assistieren André Georg und Nathanael Benito Blaum. Auch ein vierter Offizieller ist mit Klaus Rehbein vor Ort. Und sogar ein „Video-Assistent“ schaut auf das Geschehen, denn mit Torsten Bauer als Co-Kommentator wird das Kreispokalfinale im Rahmen des VRM-Angebots „Fußball Live“ übertragen.

Heute, 19:00 Uhr TuS Waldböckelheim TuS Waldböckelheim SG Soonwald SG Soonwald 19:00 live PUSH

3. Die Gegner: Sowohl die SG Soonwald als auch TuS Waldböckelheim spielen aktuell in der Bad Kreuznacher A-Klasse. Während die Waldböckelheimer – aktuell Tabellenfünfter – in der Vorsaison nach zwei Jahren aus der Bezirksliga Nahe abgestiegen waren, wollen die Kombinierten aus Seibersbach und Stromberg genau dorthin aufsteigen. Die Chancen stehen für den Tabellenführer nicht schlecht.

4. Die direkten Duelle: In den vergangenen Jahren trafen beide Teams nur fünfmal in der A-Klasse aufeinander. Dabei siegte die SG Soonwald neben dem jüngsten 2:0 vom Sonntag noch zweimal 2:1, eine Partie endete in dieser Zeitspanne 1:1, während die Waldböckelheimer im Märze 2023 3:0 siegten.

5. Formkurve zum Finale: Diese spricht eindeutig für die Soonwälder, die vier der vergangenen fünf Spiele für sich entscheiden konnten. Der TuS Waldböckelheim verbuchte mit je zwei Siegen und zwei Niederlagen sowie einem Remis eine ausgeglichene Bilanz.

6. Der TuS im Detail: Die Waldböckelheimer spielen seit 15 Jahren fast durchgehend in der A-Klasse – der höchsten Liga im Kreis – nur unterbrochen durch die beiden Jahre in der Bezirksliga, aus der man voriges Jahr als Rang-14. wieder abgestiegen war.

7. Die SGS unter der Lupe: Vor fast genau 20 Jahren entstieg das Team vom Soonwald den Tiefen der C-Klasse, um in der Folge fast durchgehend B-Klasse zu kicken (mit einem Ausrutscher 2014/25). Im Jahr 2022 stieg die SG Soonwald in die A-Klasse auf und verpasste vorige Saison als Dritter knapp die Aufstiegsplätze Richtung Bezirksliga.

8. Top-Torjäger: Bei der SG Soonwald trifft Rheinlandliga-Rückkehrer Lukas Gohres, wie er will. Für 27 Tore benötigte der 27-Jährige nur 22 Einsätze. Leon Kellerer hat in der laufenden Runde 24 Treffer in 27 Spielen markiert. Auch 18 Tore von Luca Reckert können sich sehen lassen. – Waldböckelheims beste Torquote generiert Niklas Weber, der in 403 Minuten Spielzeit neun Tore schoss, also im Schnitt alle 45 Minuten ins Schwarze trifft. Ihm folgt Kieran Gäthke, der für einen seiner zwölf Treffer 60 Minuten Spielzeit benötigt. Insgesamt die meisten Tore erzielte in dieser Saison aber Dennis Frey (13 / 8 Assists).

9. Pokal-Historie: Die SG Soonwald schaffte als erste Mannschaft die Verteidigung des Bad Kreuznacher Kreispokals, gewann 2021/22 (3:0 gegen VfL Rüdesheim) und anschließend 2022/23 (7:6 im Elfmeterschießen gegen TuS Roxheim). Auch die Waldböckelheimer hielten tatsächlich schon einmal den „Pott“ in Händen. Das liegt allerdings schon einige Zeit zurück. In der Saison 1977/78 gewann der TuS den Wettbewerb.

10. Die Route nach Roxheim: Ihren Weg ins Finale startete die SG Soonwald mit einem 4:0 gegen Bavaria Ebernburg (A-Klasse), es folgten drei Auswärtssiege mit 5:0 gegen SG Hochstetten (B-Klasse), 5:3 bei der SG Alsenztal (A-Klasse) und ein 5:4 nach Elfmeterschießen bei der SG Spabrücken (B-Klasse). – Der TuS Waldböckelheim musste nach Freilos nur dreimal ran, räumte mit dem TuS Roxheim (3:0) und SpVgg. Teufelsfels (5:4 nach Elfmeterschießen) zunächst zwei B-Ligisten und dann mit Vorjahressieger ASV Langweiler/Merzweiler (2:0) ein A-Klassen-Team beiseite.

11. Das Wetter zum Wettkampf: Der Mittwochabend soll in Roxheim eher unbeständig und kühl werden. Es besteht ein etwa 20-prozentiges Risiko für leichten Regen. Die Temperatur sinkt im Laufe des Abends bei kühlem Wind von etwa 12 auf 9 Grad. Für Feuer sorgt der Fußball.





