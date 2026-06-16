Elf des Jahres: Vier Spieler und der Trainer kommen vom Meister

Die historische Saison des SV Grainet, der im Frühjahr verlustpunktfrei blieb und sich somit den Titelgewinn sicherte, schlägt sich auch auf die Elf des Jahres der Bezirksliga Ost nieder. Der Meister stellt mit vier Akteuren den Löwenanteil der von den Vereinsvertretern gewählten Top-Elf und zudem mit Johannes Gastinger, den 13 der 16 Klubs ihre Stimme gaben, auch den Trainer des Jahres. Überragend das Ergebnis von Niklas Bösl. Der Top-Spieler des Champions wurde 14-mal nominiert. Sehen lassen können sich auch die Ergebnisse der beiden Top-Torschützen Christian Seidl (FC Künzing, 13) und Fabian Schwarz (TSV-DJK Oberdiendorf, 12). Zwölfmal stand auch Julian Sammer vom SV Grainet auf den Abstimmungszetteln der Klubs.
Alexander Sperl
(SpVgg GW Deggendorf): Wenn ein Spieler nur 15 Partien bestreitet und dennoch in die Elf des Jahres gewählt wird, spricht das für seine Qualität. Der ehemalige Nachwuchsspieler des SSV Jahn Regensburg ist nicht nur eine echte Abwehrkante, sondern auch ein absoluter Leader. Mit seinen Führungsqualitäten war Sperl für die junge Penzkofer-Truppe unverzichtbar. Fabian Burmberger (FC Künzing):
Sportlich lief die Spielzeit 2025/2026 zwar für den FC Künzing nicht optimal, dennoch konnte der Spielertrainer auf ganzer Linie überzeugen und kam teilweise sogar als Stürmer zum Einsatz. Auf seiner Paradeposition als Innenverteidiger machte er aber den besten Job und schaffe es folgerichtig in die Top-Elf. Jonas Blöchl
(SV Grainet): Die meisten Nominierungen aller Abwehrspieler erhielt der 24-Jährige, der nicht umsonst auch schon auf den Wunschzetteln höherklassiger Klubs stand. Für Furore sorgte der Innenverteidiger im Saisonendspurt als er als Aushilfskeeeper zwischen den Pfosten stand und auch dort eine gute Figur abgab. Mittelfeld:Sebastian Raml
(TSV Grafenau): Der ehemalige Schaldinger Regionalliga-Fußballer glänzte mit 21 Scorer-Punkten (15 Tore, sechs Vorlagen) und stellte seine Klasse damit nachhaltig unter Beweis. Niklas Bösl
(SV Grainet): 17 Treffer, 13 Assists. Zahlen lügen bekanntlich nicht und die Statistik von Niklas Bösl ist herausragend! Der Stimmenkönig darf beim Meister SV Grainet getrost als Spieler des Jahres bezeichnet werden! Julian Sammer
(SV Grainet): Ebenfalls eine herausragende Runde spielte der wieselflinke Außenstürmer, der das Spielgerät 18-mal in die Maschen beförderte. Die Landesliga darf sich auf einen Top-Kicker freuen!Matthias Schäfer
(SpVgg GW Deggendorf): Deggendorfs Kapitän spielte vermutlich die bislang stärkste Saison seiner Laufbahn. Der 28-jährige ist kein spektakulärer Fußballer, sondern ein echter Teamplayer. Die "Laufmaschine" der Donaustädter zeigte sich jedoch auch so treffsicher wie noch nie und wurde mit elf Einschüssen - gemeinsam mit Matthias Mittig - interner Torschützenkönig des Vizemeisters.Angriff: Fabian Schiller
(SpVgg Ruhmannsfelden): Der Sturm-Hüne der SpVgg Ruhmannsfelden machte unter Trainer Jochen Freidhofer nochmal einen Schritt nach vorne und zählt inzwischen zu den besten "Neunern" der Liga.Christian Seidl
(FC Künzing): Eine phänomenale Frühahrsrunde spielte Christian Seidl, der nach der Winterpause 17 Buden machte und sich wie in seinen besten Zeiten präsentierte. "Ich bin erstmals nach langer Zeit wieder richtig fit und das hat sich positiv bemerkbar gemacht"
, freut sich der Routinier, der sich mit 27 Treffern auch die Torjägerkanone sicherte.Fabian Schwarz
(TSV-DJK Oberdiendorf): In seiner Bezirksliga-Premierensaison 19 Tore, in der darauffolgenden Spielzeit sogar 25 Kisten. Fabio Schwarz gehört ohne jegliche Diskussion zu den Top-Stürmern der Bezirksliga Ost, der dies mit einer beeindruckenden Quote belegt.