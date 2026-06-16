Elf des Jahres: Vier Spieler und der Trainer kommen vom Meister

Niklas Bösl (li.) und Johannes Gastinger vom SV Grainet dürfen sich neben dem Titelgewinn auch über überragende Wahl-Ergebnisse freuen – Foto: Verein

Die historische Saison des SV Grainet, der im Frühjahr verlustpunktfrei blieb und sich somit den Titelgewinn sicherte, schlägt sich auch auf die Elf des Jahres der Bezirksliga Ost nieder. Der Meister stellt mit vier Akteuren den Löwenanteil der von den Vereinsvertretern gewählten Top-Elf und zudem mit Johannes Gastinger, den 13 der 16 Klubs ihre Stimme gaben, auch den Trainer des Jahres. Überragend das Ergebnis von Niklas Bösl. Der Top-Spieler des Champions wurde 14-mal nominiert. Sehen lassen können sich auch die Ergebnisse der beiden Top-Torschützen Christian Seidl (FC Künzing, 13) und Fabian Schwarz (TSV-DJK Oberdiendorf, 12). Zwölfmal stand auch Julian Sammer vom SV Grainet auf den Abstimmungszetteln der Klubs.