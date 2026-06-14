Elf des Jahres: Shalaj und Gröber überragend

Traditionell haben die Vereinsverantwortlichen der Bezirksliga West auch in diesem Jahr wieder ihre FuPa-Elf der Saison gewählt. Herausragender Akteur ist dabei Meistermacher Asllan Shalaj: der Spielertrainer von Champion Türk Gücü Straubing wurde nicht nur mit 13 Stimmen für die Elf nominiert, sondern auch zum Trainer des Jahres ernannt. Stimmenkönig wurde mit 14 von 16 (!) möglichen Nominierungen wenig überraschend Torschützenkönig Manfred Gröber. Türk Gücü-Goalgetter Ashour Abraham und Ergoldings Abwehrchef Dennis Skora verzeichnen mit elf Stimmen ebenfalls ein Top-Ergebnis.

Tor:

Florian Dauerer (ATSV Kelheim): Der große Rückhalt des ATSV Kelheim in den vergangenen Jahren. Hat allerdings aufgrund einer Verletzung seit Ende März kein Spiel mehr bestritten. Zum Zeitpunkt seines Ausfalls war der ATSV noch punktgleich mit dem FC Ergolding, konnte danach die defensive Stabilität nicht aufrecht erhalten. Nach vier Spielzeiten beim ATSV steht der 23-Jährige künftig beim Mitte-Landesligisten TSV Bad Abbach zwischen den Pfosten.



Abwehr:

Akim Ouro Agrignan (FC Ergolding): Eine der absoluten Stützen in der Hintermannschaft des Vizemeisters. Der Bruder von Angreifer Aziz zeigte sich aber nicht nur defensiv extrem stabil, sondern setzte dank seiner Dynamik und Geschwindigkeit mit zwei Toren und zwei Assists auch Impulse in der Offensive.

Dennis Skora (FC Ergolding): Der Abwehrchef und Kapitän des Vizemeisters absolvierte in dieser Saison alle Spiele und verpasste lediglich 52 Minuten. Der absolute Anker in der mit nur 26 Gegentoren in 30 Spielen mit Abstand besten Defensive der Liga.

Mario Folger (TV Schierling): Acht Tore und ebenso viele Assists sind für einen Verteidiger ein herausragender Wert. Nicht zuletzt aufgrund seiner Torgefahr war der 23-Jährige einer der Top-Spieler in der abgelaufenen Runde. Wagt im Sommer den Sprung in die Bayernliga zur SpVgg Landshut.



Mittelfeld:

Asllan Shalaj (Türk Gücü Straubing): Der absolute Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Meisters Türk Gücü Straubing. Der Standardspezialist lieferte sage und schreibe 17 Vorlagen und erzielte zudem sechs Tore selbst. Hatte seine Mannschaft auch neben dem Platz voll im Griff und führte sie als Spielertrainer zur souveränen Meisterschaft. Nebenbei kickte der Linksfuß auch noch in der Futsal-Bundesliga für die Young Boys Balkan, mit denen er über die Relegation den Klassenerhalt schaffte. Ein Vollblutfußballer wie er im Buche steht und von denen es heutzutage nicht mehr viele gibt.

Tobias Richter (Türk Gücü Straubing): Hatte nach seinem Wechsel von Hankofen aus der Regionalliga drei Ligen tiefer keinerlei Anpassungsschwierigkeiten und nahm von Beginn an die erhoffte Rolle im Team ein. Mit seiner Erfahrung ein unheimlich wichtiger Faktor auf dem Weg zum Titel. Zudem mit sieben Toren und zehn Assists ein zuverlässiger Scorer.

Felix Jobst (FSV VfB Straubing): Die Identifikationsfigur beim FSV VfB Straubing. Während sich der Kader bei den Gäubodenstädtern Jahr für Jahr stark verändert, ist der zuverlässige Außenbahnspieler die Konstante im Team. Nicht nur aufgrund seiner fünf Tore und sechs Vorlagen trotz seiner erst 24 Jahre längst ein unverzichtbarer Führungsspieler.

Nico Pollmann (ATSV Kelheim): Bestätigte seine überragende Vorsaison, absolvierte alle 30 Partien und wurde daher zurecht zum zweiten Mal in Folge in die Elf des Jahres gewählt. Insgesamt ist es sogar seine dritte Nominierung in den vergangenen vier Spielzeiten. Konnte von seinen insgesamt 15 Scorerpunkten jedoch nach dem Winter nur mehr deren vier verbuchen - auch deshalb musste der ATSV im Frühjahr im Kampf um Platz zwei frühzeitig abreißen lassen. Dennoch auch heuer wieder eine starke Performance des 24-Jährigen.

Sturm:

Manfred Gröber (TV Aiglsbach): Satte 37 Mal hat Manfred Gröber in dieser Spielzeit die Kugel im gegnerischen Kasten versenkt und erzielte damit im Alleingang fast die Hälfte aller 77 Saisontore des TV Aiglsbach. Damit kratzte der Angreifer sogar an seiner Bestmarke von 41 Treffern aus der Saison 2018/19. Mit sage und schreibe 277 Toren in 311 Spielen seit 2014 hat er bereits jetzt Legendenstatus beim TVA.



Ashour Abraham (Türk Gücü Straubing): 26, 27, 21, 32 - das sind die beeindruckenden Torstatistiken von Ashour Abraham in den vergangenen vier Spielzeiten. Nach nur einem Jahr verlässt der treffsichere Angreifer den SV Türk Gücü Straubing als Meister und versucht sich ab sofort in der Bayernliga beim amtierenden Nord-Vize ASV Cham.



Tobias Lieb (FC-DJK Simbach): Der Erfolg des FC-DJK Simbach ist zweifellos ganz eng verbunden mit dem Namen Tobias Lieb. Seit Jahren ist der bullige Angreifer der Torgarant beim Klub aus dem Landkreis Dingolfing-Landau. Konnte seine Ausbeute aus der Vorsaison sogar noch steigern und verdiente sich mit letztlich 18 Einschüssen die zweite Nominierung in Folge für die Elf des Jahres.