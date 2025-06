Elf des Jahres: Schopf und Drexler mit herausragendem Ergebnis

Es hat mittlerweile schon Tradition, dass die Vereinsvertreter der Bezirksliga Ost am Ende der Saison ihre persönliche Elf des Jahres wählen dürfen. Zwei Akteure waren dabei auf allen 16 Stimmzetteln zu finden: Top-Scorer Thomas Schopf vom Meister DJK Vornbach und Liga-Torschützenkönig Andreas Drexler vom Vize-Champion FC Künzing dürfen sich über ein herausragendes Ergebnis freuen. Allgemein bestimmte der Landesliga-Aufsteiger, der mit Heiko Schwarz auch den Trainer des Jahres stellt, das Geschehen: so verzeichneten auch Daniel Fuchs (13) und Thomas Schacherbauer (12) hervorragende Resultate.



Abwehr

Thomas Schacherbauer (DJK Vornbach): Der Turm in der Schlacht beim verdienten Meister. Als Abwehrchef war der groß gewachsene 27-Jährige hauptverantwortlich dafür, dass die DJK mit nur 25 Gegentreffern die beste Defensive der Liga stellte. Dazu mit seiner Wucht auch bei Offensivstandards brandgefährlich - sechs Tore sind der Beweis dafür.



Quirin Bruckbauer (DJK Vornbach): Der zweite Ankerpunkt in der Hintermannschaft des Champions. Auf der rechten Defensivseite nicht wegzudenken und auch im Spiel nach vorne immer wieder mit gefährlichen Aktionen. Ebenso wie Schacherbauer zum zweiten Mal nach 2023 für die FuPa-Elf nominiert.



Jonas Blöchl (SV Grainet): Trotz seiner erst 23 Jahre schon jetzt ein absoluter Eckpfeiler in der Defensive des SV Grainet. Der Dauerbrenner absolvierte im dritten Jahr in Folge alle 30 Ligapartien und hatte großen Anteil daran, dass der SVG lediglich 30 Gegentreffer kassierte und damit die zweitbeste Abwehr der Liga stellt.



Mittelfeld





Felix Lang (FC Obernzell-Erlau): Sicherlich eine kleine Überraschung in dieser erlesenen und hochkarätigen Auswahl, zumal er in erster Linie nicht durch seine Statistik auffällt. Trotz seiner erst 19 Jahre aber schon mit einer unheimlichen Ruhe am Ball in stressigen Situationen. Ein unheimlich feiner und intelligenter Kicker, der zudem enorm kopfballstark ist.







Thomas Schopf (DJK Vornbach): Seit Jahren einer der besten Kicker der Liga und nicht zuletzt deshalb bereits zum dritten Mal in Folge in die Elf des Jahres gewählt. Auf der offensiven Außenbahn ist der 25-Jährige, der sein Glück auch schon beim SV Schalding-Heining und dem FC Sturm Hauzenberg versuchte, stets brandgefährlich. 17 Tore und elf Assists sprechen eine eindeutige Sprache.





Daniel Fuchs (DJK Vornbach): Ebenso wie Kumpel Schopf schaffte auch Daniel Fuchs den Hattrick in Sachen FuPa-Elf des Jahres. Der Mittelfeldmotor steht sinnbildlich für die sensationelle Entwicklung bei der DJK Vornbach und liefert seit Jahren Scorerpunkte am Fließband. In dieser Saison waren es zwölf Tore und 15 Assists. Zudem überzeugt der 27-Jährige auch als sicherer Elfmeterschütze: alle seine fünf Versuche in dieser Saison hat er verwandelt.



Niklas Bösl (SV Grainet): Ein Fußballer, der alles mitbringt: spielerisch stark, körperlich extrem robust und trotz seiner erst 23 Lenze taktisch klug und spielintelligent. Steuert das Offensivspiel des SVG, leitet viele Angriffe ein und strahlt im Vergleich zu den Vorjahren auch selber viel mehr Torgefahr aus. Zudem auch im Anlaufverhalten derjenige, der vieles dirigiert. Deshalb eine angesichts der namhaften Konkurrenz im Mittelfeld zwar durchaus etwas unerwartete, aber völlig verdiente Nominierung.







Angriff

Christian Seidl (FC Künzing): Konnte in dieser Spielzeit - auch aus Verletzungsgründen - nicht ganz an seine Fabelwerte aus den beiden Vorjahren (42 bzw. 35 Tore) anknüpfen. Trotzdem ist der mittlerweile 30-Jährige nach wie vor eine Klasse für sich: 19 Tore und 14 Assists untermauern das. War in der Aufstiegsrelegation wegen einer Muskelverletzung größtenteils zum Zuschauen verdammt, dürfte aber zur neuen Saison hungriger denn je zurückkommen.





Andreas Drexler (FC Künzing): Der zweite Part des kongenialen Künzinger Sturm-Duos. 42 der insgesamt 68 Tore gingen auf das Konto von Seidl/Drexler. Nach einem einjährigen Abstecher zum SV Schalding-Heining bei den "Römern" sofort wieder auf Betriebstemperatur und mit 23 Einschüssen sowie zehn Vorlagen hauptverantwortlich für Platz zwei.





Adrian Böck (SV Hutthurm): Ob als Standardspezialist, Distanzschütze oder Vorbereiter - Adrian Böck performt in all diesen Rollen. Zwar nicht mit ganz so herausragenden Zahlen wie noch in der Vorsaison, dennoch mit 17 Treffern und zehn Assists der mit Abstand gefährlichste Mann in der Hutthurmer Offensive. Übernimmt ab sofort noch mehr Verantwortung und fungiert nach dem Abgang von Albert Krenn künftig als spielender Co-Trainer unter dem neuen Chefanweiser Stefan Richter.



Trainer

Heiko Schwarz (DJK Vornbach): Vornbach und Heiko Schwarz - diese Konstellation matchte von Anfang an. Auf Anhieb brachte der Ex-Profi, der unter anderem für Energie Cottbus fünf Zweitligaspiele bestritt, die Mannschaft hinter sich und setzte die jahrelange erfolgreiche Arbeit der Ruhhammer-Brüder nahtlos fort. Mit seiner impulsiven Art für die Gegner vielleicht nicht immer ganz angenehm, dennoch mit acht Stimmen verdientermaßen zum Trainer des Jahres gewählt.