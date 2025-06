Elf des Jahres: Plattling und Bischofsmais dominieren

Alexander Ambrassat (SV Bischofsmais): Der 20-Jährige spielte eine überragende Saison und hatte großen Anteil am Aufstieg seines SVB. Avancierte im Relegationsspiel gegen den TSV Regen vor fast 2.500 Zuschauern in Zwiesel mit zwei gehaltenen Elfmetern zum umjubelten Helden.

Tobias Eckl (SpVgg Plattling): Der Ankerpunkt und Stabilitätsfaktor in der besten Defensive der Liga. Mit fünf Toren zudem auch offensiv gefährlich. Zur neuen Saison steigt der 33-Jährige bei seinem Heimatverein vom spielenden "Co" zum Chefanweiser an der Seite von Johannes Wittenzellner auf.



Mittelfeld



Maximilian Brandl (SpVgg Plattling): Eines der Gesichter der "neuen" SpVgg Plattling. Mit 22 Jahren schon ein absoluter Leistungsträger im Team des Meisters. Neun Tore und zehn Vorlagen sprechen für den Offensivakteur, der oft als Schienenspieler eingesetzt wurde.



Johann Lauerer (SV Neuhausen/Offenberg): Für den scheidenden Spielertrainer des SV Neuhausen/Offenberg ist es die insgesamt fünfte (!) Nominierung in Folge, die allerdings auch heuer wenig überraschend kommt. Zwar konnte er in der abgelaufenen Runde nicht ganz an seine herausragenden Zahlen der Vorjahre anknüpfen, kam aber dennoch wieder auf 13 Treffer und zehn Assists. In den vergangenen vier Spielzeiten jeweils mit einer zweistelligen Tor- und Vorlagenstatistik - eine überragende Quote!





Martin Suchy (SV Bischofsmais): Stand zunächst noch etwas im Schatten seiner beiden tschechischen Landsleute Petr Prucha und Matej Stefl, die als Offensivspieler natürlich wesentlich mehr im Fokus stehen. Dennoch ist der Mittelfeldmotor längst nicht mehr aus dem Spiel des SVB wegzudenken. Unermüdlich sowohl im Spielaufbau als auch in der Defensivarbeit, besticht zudem auch mit gefährlichen Vorstößen. Zehn Vorlagen unterstreichen das.



Alexander Fuchs (SV Haibach): Trotz seiner erst 23 Jahre schon ein absoluter Leader. Als Kapitän ist der beim ASV Cham ausgebildete Mittelfeldstratege Dreh- und Angelpunkt beim SV Haibach. Findet sowohl mit als auch gegen den Ball immer eine Lösung. Verlässt seinen Heimatverein allerdings im Sommer und wagt den Sprung zum Landesligisten TB Roding.





Angriff



Stephan Mühlbauer (SV Haibach): "Totti" (in Anlehnung an sein Idol Francesco Totti) ist der zweite Akteur, der aus dem starken Kollektiv des SV Haibach herausragt und hauptverantwortlich für den Aufschwung des Klubs ist. 99 Tore in 88 Einsätzen in den vergangenen vier Spielzeiten sprechen eine eindeutige Sprache und erinnern fast schon an sein zweites Vorbild - Lionel Messi.



Matej Stefl (SV Bischofsmais): Sicherte sich mit 22 Treffern die Torjägerkanone der Kreisliga Straubing und bereitete dazu auch noch elf weitere Tore vor. Insgesamt sammelte der 26-Jährige seit seinem Wechsel nach Bischofsmais in den vergangenen beiden Spielzeiten 57 Scorerpunkte in 46 Partien. Toller 1-gegen-1-Spieler und auch bei Standards enorm stark.



Jan Karabas (SpVgg Plattling): Verbrachte einen Großteil seiner Karriere in der A-Klasse, seit seinem Wechsel nach Plattling 2022 blüht der technisch versierte Offensivakteur aber richtig auf und hatte in dieser Saison mit 15 Toren und zehn Assists großen Anteil an der Meisterschaft seines Teams.



Trainer



Marco Eder (SV Bischofsmais): Steht bereits seit 2018 auf der Kommandobrücke seines Heimatvereins. Führte den SVB zum zweiten Mal in Folge zur Vizemeisterschaft und dieses Mal auch zum Aufstieg in die Bezirksliga. Auch auf dem Feld trotz seiner mittlerweile 42 Lenze immer noch eine Waffe und mit sieben Toren viertbester Schütze seines Teams.





Michael Probst (1. FC Viechtach): Als Kopf des mehrköpfigen Trainerteams hauptverantwortlich für den Aufschwung des 1. FC Viechtach. Der ehemalige Bayernligakicker der SpVgg GW Deggendorf führte den Aufsteiger mit erfrischendem Fußball sensationell auf Platz drei.





Michael Spanner (SV Perkam): "Das Unmögliche möglich machen" war die Vorgabe, mit der Michael Spanner im Winter den SV Perkam als abgeschlagener Tabellenletzter übernommen hatte. Holte dann in der Frühjahrsrunde 17 Punkte in zehn Spielen, schaffte damit den Sprung in die Relegation und landete dort zwei Siege gegen die SpVgg Straubing und den SV Deggenau. Trotz einer abschließenden Niederlage gegen Winzer reichte es letztlich zum umjubelten Klassenerhalt.