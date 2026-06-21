Elf des Jahres: Osterhofen und Oberschneiding glänzen

– Foto: Harry Rindler

Traditionell haben die Verantwortlichen der Vereine in der Kreisliga Straubing auch am Ende der abgelaufenen Saison die FuPa-Elf des Jahres gewählt. Stimmenkönige wurden mit Stefan Lemberger und Edrisa Lubega zwei Akteure von Meister SpVgg Osterhofen, für die jeweils elf Mal gevotet wurde. Nur knapp dahinter landete Lindbergs Goalgetter Sebastian Marchl mit zehn Stimmen. Mit neun Nominierungen wurden die Brüder Elias und Jonas Zach von Vizemeister TSV Oberschneidung eindeutig zu den Trainern des Jahres gewählt.

Niklas Plank (TSV Oberschneiding): Eine der großen Stützen beim Sensationsteam TSV Oberschneiding. Der 21-Jährige feierte in seinem vierten Jahr im Herrenbereich den dritten Aufstieg und sorgte dabei gleich für mehrere Highlights. So erzielte er am neunten Spieltag in Osterhofen in der letzten Sekunde den 1:1-Ausgleich und fügte dem bis dato makellosen Spitzenreiter damit den ersten Punktverlust zu. Im Relegationsspiel gegen Niederalteich avancierte er dann im Elfmeterschießen endgültig zum Aufstiegshelden.



Abwehr:

Dominik Tschugg (SV Winzer): Mit nur 31 Gegentoren stellte der SV Winzer trotz Tabellenplatz neun die drittbeste Defensive der Liga. Nicht zuletzt der Anteil des 26-jährigen Abwehrchefs, der zur neuen Saison den Sprung in die Bezirksliga zum SV Garham wagt.

Tobias Lemberger (SpVgg Osterhofen): Eine der wenigen personellen Konstanten in den letzten Jahren bei der SpVgg Osterhofen. Acht Tore und sieben Assists - so lautet die starke Bilanz des Defensivspezialisten, der in den vergangenen Spielzeiten bei den Herzogstädtern nicht unbedingt als torgefährlich galt.

Timo König (SC Zwiesel): Absolvierte eine bärenstarke Debütsaison im Herrenbereich. Der 19-Jährige hatte nicht nur defensiv seinen Anteil am dritten Tabellenplatz des SC Zwiesel, sondern steuerte auch beachtliche vier 4 Tore und sechs Vorlagen bei.



Mittelfeld:



Stefan Lemberger (SpVgg Osterhofen): Vor der Saison aus Hankofen gekommen avancierte der 26-Jährige auf Anhieb zum unangefochtenen Chef im Mittelfeld des späteren Meisters. Mit drei Toren und sechs Assists setzte er auch offensiv Akzente. Zur neuen Saison wechselt er als Co-Spielertrainer in die Landesliga zum FC Dingolfing.

Elias Zach (TSV Oberschneiding): Nach dem Rückzug von Boris Vareskovic vom spielenden "Co" zum Cheftrainer aufgestiegen. Gemeinsam mit Bruder Jonas, der jedoch mit einer Verletzung fast über die gesamte Saison hinweg ausfiel, auch zum Trainer des Jahres gewählt. Als Spieler hatte der Defensivspezialist unter anderem mit zwei Toren und neun Vorlagen großen Anteil an der Vizemeisterschaft, die in der Relegation im dritten Aufstieg in Folge mündete.

Andreas Berovic (TSV Oberschneiding): Neben Keeper Plank und den Zach-Brüdern der vierte absolute Unterschiedsspieler beim TSV. Obwohl der 33-Jährige erst nach Saisonstart von Bezirksligist Türk Gücü Straubing gekommen war, lieferte er auf Anhieb ab und steuerte zehn Tore sowie drei Assists bei. Läuft quasi nebenbei auch noch in der Futsal-Bundesliga bei den Young Boys Balkan auf.

Maximilian Prechtl (SpVgg Osterhofen): Erzielte in seiner vierten Saison bei der SpVgg Osterhofen doppelt so viele Tore und bereitete mehr Buden vor als in den drei vorhergegangenen Spielzeiten zusammen. Insgesamt viertbester Scorer beim Champion.



Sturm:



Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen): Zehn A-Länderspiele für sein Heimatland Uganda stehen in der Vita des 28-Jährigen, der die hohen Erwartungen bei seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer nahezu komplett erfüllen konnte. Trotz einiger disziplinarischer Problemchen mit 18 Toren und fünf Vorlagen der Goalgetter schlechthin beim Titelträger.

Sebastian Marchl (TSV Lindberg): Fand nach einer schwierigen Vorsaison mit nur neun Spielen und drei Toren wieder in die Spur und war wie in den Jahren zuvor der Unterschiedsspieler des TSV Lindberg. Sicherte sich mit 18 Einschüssen gemeinsam mit Lubega die Torjägerkrone der Kreisliga Straubing.

Stephan Mühlbauer (SV Haibach): 112 Tore in 105 Einsätzen in den vergangenen fünf Spielzeiten - das ist die sagenhafte Bilanz von Stephan Mühlbauer. Auch in dieser Saison traf der 24-Jährige wieder wie am Fließband, blieb jedoch bei 13 Treffern und acht Assists stehen. Absolvierte nämlich am 21. März sein bis dato letztes Spiel und fiel danach verletzt aus. Dass der SV Haibach nach dem Winter nur noch zwei von zehn Spielen gewinnen konnte, lag nicht zuletzt daran, dass "Totti" zum Zuschauen verdammt war.