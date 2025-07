Elf des Jahres der BZL Nord: Überragende Torjäger – SVN dominant

Aktuell ruht der Ball in der Bezirksliga Nord noch, schon bald startet aber die neue Spielzeit. In der vergangenen Saison schaffte der SVN München den Aufstieg, was sich auch in der Elf des Jahres widerspiegelt. Am häufigsten in der Elf der Woche stand ein ehemaliger Bayernligaspieler. Die Elf des Jahres im Überblick.

Der Torwart der Saison in der Bezirksliga Nord ist Fängewisch. Mit der SpVgg Kammerberg belegte der Torhüter einen soliden Mittelfeldplatz. Fängewisch stand bereits in den beiden Saisons zuvor im Team des Jahres . In der kommenden Spielzeit wartet eine neue Herausforderung auf den Torwart, der im Sommer zu Ligakonkurrent ASV Dachau wechselt.

Abwehr:

Omer Berbic (6), SV Nord München-Lerchenau

Berbic zählt wohl zu den Verteidigern, die man als torgefährlich bezeichnen kann. Sechs Treffer erzielte der Defensivspezialist vom SV Nord München-Lerchenau. Nach sechs Berufungen in das Team der Woche ist Berbic berechtigterweise Teil der Mannschaft des Jahres. Auch auf Berbic wartet jetzt ein neues Abenteuer. Der Verteidiger wechselt zum VfB Forstinning in die Bezirksliga Ost.

Mehmet Köse (3), SVN München

In der Defensive ist auch ein Spieler von Meister SVN München vertreten. Der Aufsteiger kassierte die zweitwenigsten Gegentore der Liga, woran auch Köse einen großen Anteil hatte. Im November kam es zu einem Schreckmoment für Köse. Nach einem heftigen Zusammenprall musste er vom Krankenwagen abtransportiert werden, damals kam es zu einer besonderen Fairplay-Aktion.

Erdogan Nasufaj (4), Fatih Ingolstadt

Komplettiert wird die beste Abwehr des Jahres durch Nasufaj von Fatih Ingolstadt. Der Defensivmann stand bei 29 von 30 möglichen Spielen auf dem Platz und tauchte überraschend oft auf dem Scorerboard auf. Nasufaj erzielte vier Tore und legte vier weitere auf. Viermal schaffte er es in das Team der Woche. In der neuen Saison heuert er als spielender Co-Trainer in der A-Klasse an.

Mittelfeld:

Robert Villand (5), SpVgg Kammerberg

Nach Torwart Fängewisch schafft es ein weiterer Spieler der Kammerberger in die Elf des Jahres. Villand galt als absoluter Leistungsträger der Spielvereinigung. Mit Ausnahme einer Partie absolvierte der Mittelfeldspieler in 26 Spielen immer die vollen 90 Minuten. Nach fünf Berufungen in das Team der Woche steht er auch im Team des Jahres.

Marco Stowasser (4), SV Waldeck Obermenzing

Stowasser durchlief den Nachwuchs des SV Waldeck Obermenzing und entwickelte sich in den letzten Jahren zum absoluten Stammspieler im Herrenbereich. Der 21-Jahre junge Mittelfeldspieler überzeugte in der vergangenen Saison. Nach vier Berufungen in die Elf der Woche steht er nun auch im Team des Jahres.

Maximilian Kriebel (7), SV Untermenzing

In seiner ersten Saison beim SV Untermenzing wusste Kriebel direkt zu überzeugen. In 23 Einsätzen erzielte Kriebel fünf Tore und legte vier weiter auf. Eine solide Quote für einen Mittelfeldmann. Mit Untermenzing spielte er eine solide Rolle im oberen Tabellenmittelfeld und schafft es in die Elf des Jahres.

Thomas Schreiner (3), TSV Gaimersheim

Der Dauerbrenner des TSV Gaimersheim kommt auf 27 Einsätze in der abgelaufenen Saison. Die große Stärke von Schreiner sind Torvorlagen. Neun Assists sammelte er für den TSV, zusätzlich knipste Schreiner zweimal.

Angriff

Semih Coklar (12), TSV Gaimersheim

Eine überragende Saison für den TSV Gaimersheim spielte auch Coklar. 20 Tore und fünf Vorlagen in 21 Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. Der 23-jährige Angreifer hat drei Bayernligaspiele in der Vita stehen. In seiner ersten Saison für Gaimersheim überzeugte Coklar bereits vollends. 12-Mal wurde er in das Team der Woche gewählt, was ihn zum besten Spieler der abgelaufenen Saison macht. Inzwischen steht auch seine nächste Karrierestation in der Landesliga Südwest fest.

Jose Maximiliano Andrade Ceballos (9), SVN München

Eine unfassbare Saison spielte auch Andrade Ceballos. Der Torjäger von Meister SVN München übertraf sogar Coklar. 30 Tore und sieben Vorlagen in 25 Spielen und das mit 38. Andrade Ceballos schoss die Liga in Grund und Boden und führte den SVN zum Aufstieg. Vollkommen zu Recht steht der Torjäger im Team des Jahres.

Didier Nguelefack (4), SVN München

Mit Nguelfack spielte sich ein weiterer Angreifer des SVN in den Fokus. Der Vorlagen-König der Liga erzielte 12 Tore und legte 16 weitere auf. Auch dank Nguelfack stellte der SVN mit 92 Toren die torgefährlichste Offensive der Bezirksliga Nord. Obwohl der SVN aufgestiegen ist, bleibt der Angreifer der Bezirksliga erhalten. Nguelfack wechselt zum FC Aschheim in die Bezirksliga Ost.

Die Elf des Jahres der Bezirksliga Nord zur 2024/25 in hoher Auflösung.