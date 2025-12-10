Elf der Woche XXL: unsere Auswahlen mehrerer Spieltage!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
⚽️🏅 👉 Liga 1
⚽️🏅 👉 Liga 2
⚽️🏅 👉 Liga 3-1
In der Liga 3-2 kam leider keine Elf der Woche zustande.
⚽️🏅 👉 BGL Ligue: 15.Spieltag | 13.Spieltag
⚽️🏅 👉 Ehrenpromotion: 15.Spieltag | 13.Spieltag
⚽️🏅 👉 1.Division, 1.Bezirk: 15.Spieltag | 13.Spieltag
⚽️🏅 👉 1.Division, 2.Bezirk (15.)
⚽️🏅 👉 2.Division, 1.Bezirk: 13.Spieltag | 11.Spieltag
⚽️🏅 👉 2.Division, 2.Bezirk: 13.Spieltag | 11.Spieltag
⚽️🏅 👉 3.Division (9.)
⚽️🏅 👉 Klasse 2, 1.Bezirk
⚽️🏅 👉 Klasse 4, 1.Bezirk
⚽️🏅 👉 Klasse 4, 2.Bezirk
⚽️🏅 👉 Klasse 4, 3.Bezirk
👉 Hier findest Du alle Informationen