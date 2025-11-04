Elf der Woche: Wirtz trifft doppelt, Schalke zittert sich zum Sieg

Enzo Wirtz trifft doppelt und wird zum Mann des Tages bei Fortuna Köln. Die Sportfreunde Siegen gewinnen gegen Fortuna Düsseldorf II und stellen gleich zwei Akteure in der Elf der Woche. Die U23 von Borussia Mönchengladbach ragt in dieser Woche besonders hervor und bringt gleich drei Spieler hervor, die es unter die Besten geschafft haben. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Enzo Wirtz (Fortuna Köln), Dustin Willms (SF Siegen), Grant-Leon Ranos (U23 Borussia Mönchengladbach)

Pereira Cardoso muss nur einmal hinter sich greifen

Tiago Pereira Cardoso durfte in der vergangenen Saison bereits Bundesligaluft im Borussia-Park schnuppern – spielt normalerweise jedoch bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. Über weite Strecken hält er seine Mannschaft beim 4:1-Erfolg gegen die Reserve des VfL Bochum den Rücken frei. Zum zweiten Mal ist der Luxemburger in der Elf der Woche.

Dritter Sieg in Folge für den Bonner SC

Anfangs sah es in der Regionalliga weniger gut für die Mannschaft aus Bonn aus. Mittlerweile haben sie sich gefangen – so auch am Wochenende beim 3:1-Sieg gegen die U23 des SC Paderborn. Folgerichtig ist mit Julijan Popovic ein Defensivakteur des SC in der Elf der Woche. Neben ihm steht der Torschütze zum 2:1-Führungstreffer der Fohlen: Lion Schweers. Für ihn ist es die erste Nominierung. Ebenfalls neu dabei ist Leonhard Von Schroetter. Der Siegener überragt über 90 Minuten in der Abwehrreihe der Sportfreunde.

Pöpperl schießt Schalke zum Zittersieg

Am 14. Spieltag kann sich keine Mannschaft so richtig im Mittelfeld durchsetzen: Alle vier Plätze sind unterschiedlich belegt. Angefangen mit Tobias Peitz vom Bonner SC, der in Paderborn nur eine Halbzeit braucht, um einen Treffer zu markieren. Außerdem dabei: Jan Holldack. Der Mittelfeldmann vom 1. FC Bocholt trifft ebenfalls und leitet den Sieg gegen die Reserve des BVB ein. Nico Thier schießt zwar kein Tor für seine Fortuna aus Köln, sorgt aber für ordentlich Wirbel im Mittelfeld und ist zum siebten Mal unter den Besten der Woche. Der vierte im Bunde ist Paul Pöpperl. Der 22-jährige Knappe trifft entscheidend in der 88. Minute zum 3:2-Siegtreffer und hält S04 weiter an der Tabellenspitze.

Wirtz macht den Unterscheid in Wiedenbrück

Schon fünfmal ist Grant-Leon Ranos in der laufenden Saison für die Profis der Borussia aus Mönchengladbach aufgelaufen. In dieser Woche zeigt er seine Qualitäten bei der Reserve – trifft doppelt und bereitet ein Tor vor. Auch im Sturm dabei: Dustin Willms. Der Angreifer von den Sportfreunden Siegen markiert seinen siebten Saisontreffer und setzt den Schlusspunkt gegen Fortuna Düsseldorf II. Enzo Wirtz trifft zum Ausgleich sowie zur 2:1-Führung und schnürt so einen Doppelpack beim SC Wiedenbrück.

