Elf der Woche wieder mit El Mala und dem starken FC Gütersloh Die Elf der Woche zum 4. Spieltag der Regionalliga West: FC Gütersloh stellt Jan-Lukas Liehr und Patrik Twardzik, Wattenscheids Eduard Renke und Robert Tochukwu Nnaji treffen beim 3:0, Malek El Mala führt Köln zum Sieg in Oberhausen. von André Nückel · Heute, 09:17 Uhr · 0 Leser

Malek El Mala (r.) wird zum Matchwinner des 1. FC Köln. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der FC Gütersloh bleibt auch nach dem 4. Spieltag der Regionalliga West makellos und stellt mit Jan-Lukas Liehr und Patrik Twardzik zwei Torschützen für die Elf der Woche. Ebenfalls doppelt vertreten ist die SG Wattenscheid 09 nach ihrem ersten Saisonsieg. Dazu treffen unter anderem Malek El Mala, Ciwan Günes und Shkrep Stublla. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

Vier Spiele, vier Siege: Der FC Gütersloh hat seinen Traumstart in der Regionalliga West auch gegen den SV Bergisch Gladbach 09 fortgesetzt und führt die Tabelle mit zwölf Punkten an. Dahinter ist das Feld eng zusammengerückt, denn gleich vier Mannschaften stehen bei sieben Zählern. Zu den Gewinnern des 4. Spieltags gehörten zudem die SG Wattenscheid 09, die mit einem 3:0 gegen den FC Schalke 04 II ihren ersten Saisonsieg feierte, sowie der VfL Bochum II und der 1. FC Köln II. Der VfB 03 Hilden blieb durch das 1:1 beim SC Wiedenbrück auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen. Neun der elf ausgewählten Spieler kamen an diesem Wochenende mit ihren Mannschaften mindestens zu einem Punkt, acht Nominierten gelang sogar ein eigener Treffer. Paterok im Tor, Winter trifft gegen Köln Zwischen den Pfosten steht Tim Paterok vom SV Rödinghausen. Der Torhüter absolvierte beim 2:2 beim 1. FC Bocholt die komplette Spielzeit. Rödinghausen holte damit nach dem 2:1 gegen Bonn und dem 1:1 gegen Paderborn zum zweiten Mal nacheinander einen Punkt und steht nach vier Partien bei fünf Zählern.

In der Abwehr ist Younes Derbali vom Bonner SC vertreten. Der 90-Minuten-Einsatz des Verteidigers endete mit einem 1:1 bei der SC Paderborn 07 II. Bonn blieb damit zwar weiterhin ohne Sieg, holte nach dem 2:2 gegen Lotte aber zum zweiten Mal in Folge einen Punkt. Auf Paderborner Seite gehört Maximilian Hippe zur Auswahl. Er stand bis zur 82. Minute auf dem Platz und war Teil der Mannschaft, die nach dem frühen 0:1 durch Josue Santo noch zum Ausgleich kam. Komplettiert wird die Abwehr von Nils Winter von RW Oberhausen. Gegen Köln verkürzte Winter in der 67. Minute auf 2:1, nachdem RWO zuvor mit 0:2 zurückgelegen hatte. Für den Tabellenvierten reichte es dennoch nicht mehr zu einem Punkt.