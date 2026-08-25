Elf der Woche wieder mit El Mala und dem starken FC Gütersloh

Der FC Gütersloh bleibt auch nach dem 4. Spieltag der Regionalliga West makellos und stellt mit Jan-Lukas Liehr und Patrik Twardzik zwei Torschützen für die Elf der Woche. Ebenfalls doppelt vertreten ist die SG Wattenscheid 09 nach ihrem ersten Saisonsieg. Dazu treffen unter anderem Malek El Mala, Ciwan Günes und Shkrep Stublla.
Vier Spiele, vier Siege: Der FC Gütersloh hat seinen Traumstart in der Regionalliga West auch gegen den SV Bergisch Gladbach 09 fortgesetzt und führt die Tabelle mit zwölf Punkten an. Dahinter ist das Feld eng zusammengerückt, denn gleich vier Mannschaften stehen bei sieben Zählern. Zu den Gewinnern des 4. Spieltags gehörten zudem die SG Wattenscheid 09, die mit einem 3:0 gegen den FC Schalke 04 II ihren ersten Saisonsieg feierte, sowie der VfL Bochum II und der 1. FC Köln II. Der VfB 03 Hilden blieb durch das 1:1 beim SC Wiedenbrück auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen. Neun der elf ausgewählten Spieler kamen an diesem Wochenende mit ihren Mannschaften mindestens zu einem Punkt, acht Nominierten gelang sogar ein eigener Treffer.
Zwischen den Pfosten steht Tim Paterok vom SV Rödinghausen. Der Torhüter absolvierte beim 2:2 beim 1. FC Bocholt die komplette Spielzeit. Rödinghausen holte damit nach dem 2:1 gegen Bonn und dem 1:1 gegen Paderborn zum zweiten Mal nacheinander einen Punkt und steht nach vier Partien bei fünf Zählern.
In der Abwehr ist Younes Derbali vom Bonner SC vertreten. Der 90-Minuten-Einsatz des Verteidigers endete mit einem 1:1 bei der SC Paderborn 07 II. Bonn blieb damit zwar weiterhin ohne Sieg, holte nach dem 2:2 gegen Lotte aber zum zweiten Mal in Folge einen Punkt.
Auf Paderborner Seite gehört Maximilian Hippe zur Auswahl. Er stand bis zur 82. Minute auf dem Platz und war Teil der Mannschaft, die nach dem frühen 0:1 durch Josue Santo noch zum Ausgleich kam. Komplettiert wird die Abwehr von Nils Winter von RW Oberhausen. Gegen Köln verkürzte Winter in der 67. Minute auf 2:1, nachdem RWO zuvor mit 0:2 zurückgelegen hatte. Für den Tabellenvierten reichte es dennoch nicht mehr zu einem Punkt.
Im Mittelfeld führt kein Weg an zwei Güterslohern vorbei. Jan-Lukas Liehr eröffnete gegen Bergisch Gladbach in der 21. Minute mit dem 1:0 den Torreigen. Nach der Pause legte Patrik Twardzik das 2:0 nach (50.). Der FCG gewann schließlich 3:1 und steht damit als einzige Mannschaft nach vier absolvierten Spielen bei der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten.
Auch Wattenscheid stellt einen Torschützen für das Mittelfeld. Eduard Renke erhöhte gegen Schalke in der 60. Minute auf 2:0. Fünf Minuten zuvor war die SG in Führung gegangen, in der Nachspielzeit folgte noch der Treffer zum 3:0. Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Begegnungen gelang dem Aufsteiger damit der erste Sieg der neuen Saison.
Den vierten Mittelfeldplatz erhält Ciwan Günes vom VfL Bochum II. Der Bochumer erzielte bei den Sportfreunden Lotte in der 39. Minute das einzige Tor des Tages. Günes blieb bis zur 89. Minute auf dem Feld. Für den VfL war das 1:0 zugleich der erste Saisonsieg, mit nun vier Punkten zog die Mannschaft an mehrere Konkurrenten im unteren Tabellenbereich heran.
Im Angriff steht Malek El Mala, der Köln in Oberhausen in der 28. Minute mit 2:0 in Führung brachte. Der Angreifer hatte später sogar die Chance auf einen weiteren Treffer, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an Nicolas Glaus (42.). El Mala wurde in der 59. Minute ausgewechselt. Köln brachte den Vorsprung beim 2:1 über die Zeit und rückte mit sieben Punkten auf Rang fünf vor.
Auch Robert Tochukwu Nnaji war beim klaren Wattenscheider Sieg erfolgreich. Er verwandelte in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 gegen Schalke und wurde in der 71. Minute ausgewechselt. Zusammen mit Renke steht damit ein zweiter SG-Torschütze in der Auswahl des 4. Spieltags.
Der dritte Angreifer ist Shkrep Stublla vom SC Paderborn 07 II. Die Gastgeber lagen gegen Bonn seit der 7. Minute zurück, bis Stublla in der 67. Minute zum 1:1 traf. Der Angreifer spielte durch und sicherte seiner Mannschaft mit seinem Treffer zumindest einen Punkt. Paderborn steht nach vier Begegnungen bei fünf Zählern und damit im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld.