Elf der Woche: Wiedenbrück setzt Ausrufezeichen – Bindemann eiskalt

Wiedenbrück feiert 4:0-Sieg gegen den WSV – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Unfassbar wichtige drei Punkte kann der SC Wiedenbrück im Kampf um den Klassenerhalt gegen den Wuppertaler SV eintüten. Mit Timo Kondziella, Konstantin Gerhardt, Benjamin Friesen und Elia Schütte schaffen es gleich vier SCW-Akteure in die FuPa-Elf-der-Woche. Außerdem bleibt Deniz Bindemann zwei Mal eiskalt vom Punkt und bringt Fortunas U23 einen 2:1-Erfolg ein. Das ist die Elf der Woche!

13. Kratzsch der Woche

Für Kevin Kratzsch ist es bereits die 13. Nominierung für die Elf der Woche. Der Schlussmann von Rot-Weiß Oberhausen, die unter der Woche furios aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden sind, ist eine wichtige Stütze für die Kleeblätter beim 2:1-Sieg im Stadion Rote Erde.

Assist für Niklas Mohr

Die U23 des SC Paderborn konnte mit dem 3:1-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte einen wichtigen Schritt aus der Gefahrenzone gehen und dürfte jetzt vorerst keine Abstiegssorgen mehr hegen. Niklas Mohr schlägt die Flanke zum 3:1-Siegtreffer. Komplettiert wird die Dreierkette von Timo Kondziella und David Winke. Kondziella ist Teil des 4:0-Erfolgs über den Wuppertaler SV – Winke gewinnt mit dem FC Gütersloh in Rödinghausen.

Drei aus Wiedenbrück

Im Mittelfeld reihen sich die übrigen drei des SC Wiedenbrück ein: Konstantin Gerhardt, Benjamin Friesen und Elia Schütte. Alle drei können ein Tor beisteuern – Friesen gelingt darüber hinaus eine Vorlage. Komplettiert wird das Mittelfeld durch Malik Hodroj. Seine Sportfreunde Siegen verlieren 0:1 gegen den 1. FC Bocholt.

Eiskalter Bindemann vom Punkt

In der Partie zwischen der überraschend stabilen SSVg Velbert und der U23 von Fortuna Düsseldorf sind drei Tore gefallen – alle drei vom Punkt. Zwei davon kann Deniz Bindemann erzielen und wird so zum entscheidenden Mann. Nach der Aufhebung der Suspendierung vom 1. FC Bocholt, ist auch Cedric Euschen wieder in der Elf der Woche. Beim Erfolg in Siegen ist er nach seiner Einwechslung an keinem Treffer beteiligt. Der elfte Mann der Woche heißt Louis Köster. Der aus der 2. Bundesliga zur U23 des VfL Bochum gewechselte 23-Jährige erzielt im Duell gegen den 1. FC Köln ein Tor und kann einen Treffer vorlegen.

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: